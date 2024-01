Umrl je legendarni glasbenik, ustanovitelj skupine Boney M in dua Milli Vanilli

Umrl je nemški glasbeni producent in nekdanji pevec Frank Farian. Kot po tekočem traku je ustvarjal svetovne glasbene uspešnice, kot sta Daddy Cool in Rasputin disko skupine Boney M. Slednjo je Farian tudi ustanovil, tako kot tudi duo Milli Vanilli.

Kot je sporočila njegova družina, je 82-letnik umrl mirno na svojem domu v ameriškem Miamiju.

Farian je bil vse od 70. let minulega stoletja producent svetovno znanih pop hitov. Njegove pesmi se uvrščajo med klasike pop glasbe in veljajo za glasbo neke generacije. Ustanovil je tudi svetovno uspešne skupine, kot sta Boney M. in duo Milli Vanilli. Lani je med drugim luč sveta ugledal ameriški dokumentarec o nemško-francoskem duu Milli Vanilli, za člana pa se je v začetku 90. let minulega stoletja izkazalo, da sama sploh ne pojeta.

Farian se je rodil kot Franz Reuther v nemškem Kirnu v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška. Pri 14 letih se je preselil v Posarje in se izučil za kuharja. Svojo prvo ploščo je s skupino Die Schatten posnel leta 1963 v nekdanjem hlevu. Pozneje se je preselil v Rosbach pri Frankfurtu in nato v ZDA.