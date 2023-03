Redki bodo dočakali 100 let, je izračunal kalkulator

Britanski statistični urad je na svojih spletnih straneh objavil računalo, ki na podlagi posameznikovih navad in značilnosti izračuna, kako dolgo bo kdo živel. Za zabavo je nato vanj vnesel podatke nekaterih znanih osebnosti.

»Na dolžino posameznikovega življenja vpliva več dejavnikov, vključno z genetiko in tveganim vedenjem, kot so kajenje, nezdrava prehrana in premalo gibanja. Toda še večji vpliv imajo socialno-ekonomske razmere, torej plača, bivališče in status,« pojasnjuje zdravnica dr. Harriet Leyland. Z drugimi besedami: bogatejši ko ste, dlje boste živeli. Nič čudnega, torej, da bo po izračunih kalkulatorja precej zvezdnikov dočakalo dokaj visoko starost, nekateri pa nižjo, kot bi si mislili.

Malo jih ima možnost

Ultrabogata pripadnica klana Kardashian Kylie Jenner ima denimo le 1 proti 10 možnosti, da bo dočakala 100 let, prav tako 36-letna kameleonska glasbenica Lady Gaga. Jennerjeva naj bi po izračunih dočakala 88 let, prav toliko je kalkulator napovedal Lady Gaga. Harry Styles, ki jih trenutno šteje 29, bo najverjetneje živel nekje med 85 in 95 leti, Cristiano Ronaldo, star 38, pa ima 25 odstotkov možnosti, da jih bo dočakal 94.

Energična Lopezova ima šest odstotkov možnosti, da dočaka 100 let. FOTO: Profimedia

Če gre verjeti rezultatom na spletu, 41-letna Beyonce ni še niti na polovici življenja; dočakala naj bi 87 let. Leonardo DiCaprio se bo po izračunih poslovil okoli 84. leta, neuničljiva Jennifer Lopez, ki pri 53 skače po odru kot najstnica, naj bi jih dočakala 87 in ima ena proti štiri možnosti, da praznuje 95. rojstni dan, ter dobrih šest odstotkov možnosti, da upihne 100 svečk.

Drugi najbogatejši človek na svetu Elon Musk bo najverjetneje živel do 84. leta, 25 odstotkov možnosti pa ima, da jih doseže 93. Da bi postal stoletnik, ima 51-letnik le 4,2 odstotka možnosti. Oprah Winfrey bo naslednje leto slavila okroglo obletnico. Stara bo 70 let, kar v skladu z izračunom pomeni, da je pred njo še 18 let življenja. A možnost, da doživi 93 let, je 25-odstotna, za 100. rojstni dan pa ima 4,9 odstotka možnosti.

