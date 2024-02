Zato so razočarano gospodinjo odslovili iz aplikacije za spletne zmenke

Očitno tudi znanke s svetovne estrade ljubezen skušajo najti s pomočjo spletnih aplikacij.

Pisali smo že, kakšne izkušnje ima s Tinderjem Sharon Stone, ki je za New York Times zaupala, da je bila na kar nekaj neposrečenih zmenkih, med drugim z odvisnikom od heroina.

A to, da se ni vedno izšlo po načrtih, je ni odvrnilo od nadaljnjih poskusov, še naprej bo skušala najti tistega pravega, trenutno si dopisuje z inženirjem letalstva.

Teri Hatcher, ki je v seriji Razočarane gospodinje igrala malce zmedeno Susan, pa je med gostovanjem v pogovorni oddaji voditelja Curtisa Stona razkrila drugačno izkušnjo:

»Poskusila sem vse mogoče aplikacije za spoznavanje, tudi najnovejšo Hinge,« je zaupala in nadaljevala:

»Mislila sem si: vesolju bom pokazala, da sem ranljiva, a sem odprta za nove možnosti ter se prijavila v aplikacijo. Potem so me odstranili.«

»Zakaj pa se je to zgodilo?« je zanimalo gostitelja.

»Mislili so, da je moj profil lažen. Da nisem Teri Hatcher. Na koncu so se opravičili, vendar sem jim povedala, da me to ne zanima več.

Definitivno sem končala z aplikacijami za zmenke. Mislim, da bi moralo biti spoznavanje nekoga enostavneje.«

»Iskreno srečna sem. Imam izpolnjeno življenje, hitro živim, imam prekrasne prijatelje. Dobro je. Ne potrebujem moškega. Imam mačko,« piše Mail Online.