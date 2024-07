Razočaranje nad novo podobo: kdo je ta bela ženska z telesom Beyonce?

V francoskem muzeju voščenih lutk Grevin v Parizu je 42-letna pevka Beyonce dobila voščeno figuro v naravni velikosti. Njena francoska dvojnica sedi v razkošni srebni obleki z globokim dekoltejem.

Oprava spominja na enega njenih mnogih kostumov iz turneje Renissance, obraz obdajajo zanjo značilni dolgi valoviti lasje.

Oboževalci pevke menijo, da ji nova lutka ni podobna. FOTO: Profimedia

To sicer ni prva tovrstna upodobitev pevke. Lani so denimo voščeno stvaritev v razkošni opravi predstavili v muzeju Madame Tussaudus v New Yorku, že pred leti je voščeno lutko dobila v londonskem muzeju Madame Tussauds.

V Parizu so Beyonce z novo upodobitvijo počastili prav na dan, ko so Združenih državah Amerike praznovali dan neodvisnosti, pevke na otovoritvi ni bilo, žal pa njeni oboževalci nad lutko niso najbolj navdušeni.

Največ kritik je požela zaradi preblede polti in, kot so prepričani mnogi, nerazpoznavnega obraza.

»Kdo je ta bela ženska s telesom Beyonce,« se denimo sprašuje eden od uporabnikov omrežja X in ni edini, ki meni, da lutka pevki, ki se je po izdaji studijskega albuma Cowboy Carter umaknila s scene, ni podobna.