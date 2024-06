Razkošje, da te kap: romski šef Mecka na svatbi, vredni milijon evrov (VIDEO)

Slavni šef Mecka je znan po organiziranju razkošnih družinskih praznovanj v svoji družini, pa tudi kot gost nekaterih najbogatejših gastarbajterskih porok in krstov, ki so vredni po milijon evrov. Tokrat je bil boter na enem od takšnih praznovanj, ki so ga priredili na Siciliji. Za to poroko so zakupili celoten hotel in stregli le najdražje pijače, zrezke in morske sadeže.

Gre za razkošno poroko, kjer se je italijanski ženin poročil z nevesto iz Bolgarije, svat pa je bil tudi znani rom Mecka, ki je metal bankovce po 200 evrov vsepovprek. Tokrat je bil oblečen v svetlomodro obleko, medtem ko je ženin nosil obleko, vredno 3000 evrov.

Oglejte si videoposnetek poroke:

Kdo je šef Mecka?

Gospod Mecka je eden najbolj znanih romskih gastarbajterjev iz Srbije, ki je v tujini zaslužil bogastvo in zdaj z družino živi v norem razkošju. Ima tri sinove, enemu pa je za poročno darilo podaril Ferrarija.