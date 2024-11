Razglasili najbolj seksi moškega leta, vsi niso zadovoljni (FOTO)

Revija People vsako leto izbere najbolj seksi moškega leta. Izbere ga uredništvo, a kriteriji za to izbiro niso jasni. Letošnji zmagovalec je Benny Blanco, priljubljeni skladatelj in producent, ki je sodeloval z Britney Spears, Jessie Ware, Rihanno.

Blanco je trenutno v čustveni zvezi s pevko Seleno Gomez, po razglasitvi, da je najbolj seksi moški na svetu, pa preživlja nemalo težav na družbenih omrežjih.

Odkar je People objavil, da je Benny letošnji zmagovalec, so ljudje v komentarjih na X (Twitterju) sarkastično zapisali, da je njegovo dekle »podkupilo« urednike, da so mu priskrbeli naslov Najbolj seksi moški na svetu, in ga opisali kot »najgršega moškega, ki je dobil omenjeni naslov«.

Selena Gomez je njegovo dekle. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Negativni komentarji

Eden od tvitov se glasi: »Predstavljajte si, da se zbudite in vam nekdo reče, da ste bili izbrani za najbolj seksi moškega na svetu, nato pa vidite komentarje.«

»Ljudje so grdi kot pes«, »Je najbolj seksi moški v sobi z nami, ker ga ne vidim«, »Selena je plačala, da dobi to«, »Po volitvah nam je tega še manjkalo«, »Edina seksi stvar na njem je njegova punca«, »Ali so bili vsi drugi zasedeni, tako da se je edini lahko fotografiral za naslovnico«, »Ste normalni?«, so le nekateri od 2300 komentarjev na strani Pop Crave.

Na drugih priljubljenih X profilih, kot je Pop Base, je število komentarjev več kot 5000 in skoraj vsi so negativni, poroča informer.rs.

