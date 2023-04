Proti Alecu Baldwinu tožilstvo opustilo kazenski pregon

Prihodnji teden bi Alec Baldwin moral stopiti pred sodišče v Novi Mehiki na uvodno zaslišanje zaradi usodnega streljanja med snemanjem vesterna Rja, v katerem je življenje izgubila direktorica fotografije Halyna Hutchins. Po skoraj enem letu in pol preiskave je februarja tožilstvo iz Nove Mehike namreč sklenilo, da imajo dovolj dokazov za vložitev kazenske ovadbe proti hollywoodskemu težkokategorniku, ki so ga tedaj tudi uradno obtožili nenamernega uboja zaradi nenamerne ustrelitve kolegice. A očitno so bili v svojih zaključkih nekoliko preuranjeni, saj so zgolj dober teden pred začetkom zaslišanja tožbo opustili. Na plan so namreč prišla »nova dejstva, ki si zaslužijo nadaljnjo preiskavo«, zaradi česar tožbo opuščajo. A vseeno ne izključujejo, da bi jo lahko znova vložili.

Kamere se pri vesternu Rja spet vrtijo. FOTO: Reuters

Pištola, s katero je Baldwin smrtno ranil kolegico, ni delovala tako, kot bi morala, in bi se lahko sprožila sama od sebe, ne da bi Baldwin prst sploh položil na sprožilec in pritisnil. To je v osrčju novih dognanj, zaradi česar je kazenski pregon igralskega veterana najmanj odložen, če ne celo dokončno preklican. »V zadnjih nekaj dneh in med pripravami na predhodno zaslišanje 3. maja so bila razkrita nova dejstva, ki zahtevajo nadaljnjo preiskavo in forenzično analizo,« sta povedala novomehiška tožilca Kari Morrissey in Jason Lewis. Do te odločitve so prišli, ko so na plan prišle informacije, da je bila Baldwinova pištola spremenjena, preden so jo dostavili na snemanje nizkoproračunskega vesterna oktobra 2021. In sicer naj bi bili deli že obrabljeni, sprožilec pa da ni deloval pravilno, zaradi česar bi se lahko pištola sprožila kar sama. Ti najnovejši izsledki so pritrdili igralčevemu dolgotrajnemu vztrajanju, da ni pritisnil na sprožilec, ko je zadonel usodni strel.

Snemanje oktobra 2021 je bilo usodno za Halyno Hutchins. FOTO: Kevin Mohatt, Reuters

Odločitev, da umaknejo obtožbo, je bila sicer sprejeta tri tedne potem, ko je primer po odstopu okrožnega tožilca prevzela nova skupina posebnih tožilcev v Novi Mehiki. Ti so se pospešeno pripravljali na preliminarno zaslišanje 3. maja, da bi ugotovili, ali imajo dovolj dokazov za sojenje. Odgovor – nimajo. Nova dejstva pa so sprožila vprašanja tudi o tem, ali je prejšnja ekipa tožilcev imela vse dokaze, preden se je odločila obtožiti Baldwina, orožarko Hannah Gutierrez-Reed in pomočnika režiserja Davida Hallsa, ki je igralcu izročil nabito pištolo. Zadnji je bil prejšnji mesec obsojen na šest mesecev pogojne kazni. Obtožbe proti Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za orožje in je napolnila Baldwinovo pištolo, ostajajo nespremenjene.