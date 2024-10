Hčerki Nicole Kidman očitajo nepotizem, mama drži z njo

Nastop hčerke Nicole Kidman na modnem tednu v Parizu v začetku meseca je na spletu sprožil pravi plaz kritik. Komaj 16-letna Sunday Rose, ki je prvič v življenju zakorakala po modni brvi – priložnost ji je ponudila modna znamka Miu Miu –, je bila tarča kritik, češ da se je v vlogi manekenke znašla zgolj po zaslugi svoje slavne matere in da nikakor ne spada v srenjo brhkih zvezdnic modnih revij.

»Naj raje slika ali igra, tole ni zanjo,« se je glasil eden od komentarjev. »Slišim, kako s petkami udarja po tleh,« se je pritožil drugi. »Prenehajte najemati nepo (iz besede nepotizem op. a.) otroke, ki ne znajo hoditi. Potrebujemo lačna, neznana dekleta iz držav v razvoju, ki so naravno dih jemajoča,« je bil neposreden tretji.

Naveličani otrok z »vezami«

Pri 57 letih je še vedno zelo iskana igralka. FOTO: Amy Sussman/Getty Images

Medtem ko je ideja vključiti otroke slavnih v modne revije pred leti še vzbujala navdušenje, so se ljubitelji modnih dogodkov očitno naveličali potomcev, ki se znajdejo na modnih brveh le zaradi svojih priimkov. »Tako zelo se trudi, da bi bila videti neustrašna, vendar je videti kot trmast otrok, ki topota z nogami,« smo lahko še brali med komentarji na račun Sunday.

Nicole Kidman je pred kratkim razkrila, da hčerke ni spodbujala k odločitvi, naj sodeluje na modni reviji, in ji tudi ni pomagala, da bi lahko nastopila na njej. A po tem, ko se je Sunday za to odločila, jo je seveda podprla. »Uspelo ti bo, punca,« je zvezdnica razkrila besede, s katerimi je pospremila prvorojenko na modno brv.

»Poskušam ji dati prostor, da sama poišče svoje mesto v svetu. Ne želim biti pretirano zaščitniška v nobenem pogledu,« je razložila zvezdnica in dodala, da je na hčerko neverjetno ponosna, da se je pri teh rosnih letih spopadla s tako velikim izzivom. Sama pa ji ni dala nobenih navodil. »Zgolj bila sem tam. Samo mama sem bila,« je o svoji vlogi pri hčerinem podvigu povedala Kidmanova.

Tudi Nicole so očitali, da ni kos nalogi

Igralka je pri enaki starosti tudi sama prvič zaigrala pred kamero. In tudi njo so kritizirali, češ da ni kos nalogi, ki si jo je zadala, in da naj raje poskusi početi kaj drugega. »Nicole so doletele kritike, čeprav ni imela slavnih staršev, da bi jo porinili naprej, vendar so jo kritike na račun hčere kljub temu prizadele, saj so jo spomnile na pekel, skozi katerega je morala, ko je začenjala,« je neznani vir dejal o eni najbolj iskanih igralk v Hollywoodu.

Predvsem hoja 16-letne Sunday ni navdušila opazovalcev. FOTO: Profimedia

Nicole Kidman in Keith Urban imata dve hčerki, 16-letno Sunday Rose in 13-letno Faith Margaret. Iz zakona s Tomom Cruisom pa ima Nicole dva posvojena otroka: 29-letnega Connorja in 31-letno Bello.