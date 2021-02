Princu Harryu se smeji, zmagal je na sodišču (FOTO)

FOTO: Pool New Reuters Pictures

Britanski princje razrešil sodni spor z britanskim tabloidom The Mail On Sunday, ki ga je sprožil zaradi objave v časniku, da je pretrgal stike s pripadniki britanske vojske.Harry je založnika Associated Newspapers, ki izdaja časnik The Mail On Sunday in spletni portal MailOnline, tožil zaradi članka, v katerem so oktobra lani zapisali, da ni bil v stiku z vojaki, odkar je marca zapustil kraljeve marince. Članek je bil objavljen v tiskani in spletni izdaji. Mail On Sunday je nato decembra objavil opravičilo in podaril finančna sredstva prinčevi dobrodelni organizaciji. Priznali so, da je Harry bil v stiku z vojaki.Njegova odvetnicaje na današnji obravnavi na daljavo na londonskem sodišču dejala, da je princ v preteklem letu podpiral kraljeve marince in druge pripadnike oboroženih sil in njihove družine, čeprav je moral zapustiti uradne položaje v vojski. Princ je sprejel opravičilo in odškodnino.Sodno bitko z istim založnikom sicer bije tudi njegova, in sicer zaradi objave njenega pisma očetu.