Princu Harryju zmanjkuje časa: bo babici stal ob strani ali ne

Junija bo kraljica​ Elizabeta II. zaznamovala platinasti jubilej, še prej pa bo konec marca ob prvi obletnici smrti njenega moža princa Filipa velika žalna slovesnost. Otočane pa za zdaj najbolj zanima, ali se bo princ Harry ob teh velikih dogodkih vrnil iz Združenih držav Amerike ali ne. Odkar se je z družino preselil čez lužo, je domovino namreč obiskal le enkrat, lani se je udeležil Filipovega pogreba, medtem ko je Meghan z otrokoma raje ostala doma.

Kraljica njegovega prvorojenca ni videla že dve leti, njegove hčere pa sploh še ni spoznala. FOTO: Reuters

Nekateri poznavalci menijo, da prinčeva žena nima nikakršnih načrtov še kdaj stopiti na britanska tla, saj da jo veliko bolj zanimata slava in bogastvo, ki ju lahko doseže v ZDA.

Tom Bower, ki že leta spremlja kraljeve in je o njih napisal že več biografij, je prepričan, da Velika Britanija niti Harryja ne bo več videla, vsaj ne letos. Kot pravi, naj bi bilo Harryju težko pogledati v oči članom svoje družine, saj se jeseni obeta njegova biografija, v kateri namerava razkriti mnogo neprijetnih reči, zato se jim bo po najboljših močeh poskušal izogniti, četudi bo tvegal, da prizadene kraljico, za katero trdi, da jo ima neizmerno rad.

Če se odloči, da ostane v Ameriki, bo jasno, kje so njegove prioritete in komu je predan.

»Princu zmanjkuje časa, žalna slovesnost za princa Filipa bo že konec meseca in hitro se bo moral odločiti, ali bo babici stal ob strani ali ne. Če se odloči, da ostane v Ameriki, bo jasno, kje so njegove prioritete in komu je predan. Že do zdaj je imel veliko priložnosti, da bi se vrnil domov in preživel nekaj časa z družino, a se ni. Če bo tako ostalo, če Lilibet ne bo spoznala kraljice in Harry z njo ne bo slavil njenega platinastega jubileja, lahko to postane nekaj, kar bo obžaloval do konca življenja. Morda se Harry ne zaveda, kaj pomeni, da si star 95 let. Naj je videti še tako dobro in energično, kraljica ne bo živela večno,« je med drugim dejal Bower.