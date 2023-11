Princeso zamenjal za igralko

Niti princi in princese niso imuni za razočaranja v ljubezni in v nasprotju z večino pravljic ne dočakajo vedno srečnega konca. Konec septembra se je tako po treh letih končala ljubezenska zgodba princese Marie-Olympie Grške in Danske ter britanskega plemiča Peregrina Pearsona, člana ene najbolj premožnih aristokratskih družin na Otoku.

Kot so takrat medijem povedali tisti, ki ju poznajo, se je parček enostavno oddaljil, ljubezen pa je izzvenela, a so njuni najbližji kljub temu upali, da bosta ponovno našla pot drug k drugemu ter se morda nekega dne celo poročila. Upanje je najbrž dokončno padlo v vodo te dni, ko so paparaci ujeli 29-letnega Pearsona, ko je v Parizu strastno poljubljal igralko Sophie Turner, ki je prav tako pred nedavnim končala zakon z ameriškim glasbenikom Joejem Jonasom.

Joe Jonas je ločitev zahteval na začetku septembra. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Fotografije naj bi Marie-Olympio, ki je med drugim tesno povezana z britansko kraljevo družino, aktualni kralj Karel III. je denimo njen krstni boter, močno prizadele, a se je oborožila z nasmehom ter se srčne težave odločila pozdraviti z žuranjem v Londonu s sestro in šopkom najbližjih prijateljic.

Je sredi ločitvenega postopka

Kje sta se Peregrine in Sophie spoznala, ni znano, in čeprav sta med romantičnim oddihom v Parizu delovala nadvse zaljubljeno, tisti, ki ju poznajo, menijo, da se med njima ne bo razvilo nič »pomembnejšega«.

Menim, da si bosta tako pomagala prebolevati razpadli zvezi, se malce pozabavala, nato pa šla vsak svojo pot.

»Oba sta se ravno razšla z dolgoletnimi partnerji, Sophie je celo sredi ločitvenega postopka. Potrebujeta tolažbo, ljubezen, bližino in vse to sta našla drug v drugem. Menim, da si bosta tako pomagala prebolevati razpadli zvezi, se malce pozabavala, nato pa šla vsak svojo pot,« je britanskim medijem povedal dobro obveščeni vir in dodal, da Peregrinov oče, vikont z okrog 300 milijoni premoženja, najverjetneje ne bi bil najbolj zadovoljen s Sophie kot snaho.