Princesin mož padel na izpitu

Teden po kontroverzni poroki, ki so jo spremljali celo protesti, se zdaj že nekdanja japonska princesa Mako in njen mož Kei Komuro privajata na zakonsko življenje. Kmalu se nameravata preseliti v New York, kjer je Komuro, ki je v Združenih državah Amerike študiral pravo, zaposlen v odvetniški pisarni.

V nekaterih zveznih državah lahko kandidati pravosodni izpit opravljajo le trikrat ali petkrat, nato morajo par let počakati, v New Yorku omejitev na srečo ni. FOTO: Andy Barbour/pexels

A tik pred selitvijo so z druge strani Tihega oceana prišle slabe novice – Komuro ni opravil pravosodnega izpita. Novica je par močno prizadela, saj jima zadnja leta ni lahko. Oba boli dejstvo, da kar 80 odstotkov Japoncev nasprotuje njunemu zakonu, zato sta si želela čim prej zapustiti domovino in sovražno okolje, zdaj pa bosta, kot kaže, ostala v Tokiu.

Ko je Komuro izvedel, da njegovega imena ni na seznamu kandidatov, ki so uspešno opravili pravosodni izpit, je menda poklical šefa ene od japonskih odvetniških družb, kjer je nekoč delal, ni pa znano, ali ga je prosil tudi za začasno službo.

Kei Komuro sicer ne namerava vreči puške v koruzo. Naslednjič lahko izpit opravlja februarja, kar bo tudi storil, do takrat pa bo vsak prosti trenutek posvetil učenju. Pri tem ga Mako stoodstotno podpira, za zdaj le moralno, če bi ostala v Tokiu, pa bi si veliko lažje poiskala službo in tako tudi prispevala v družinski proračun ter tako možu omogočila, da se še bolj posveti knjigam.

Par je v New Yorku že najel enosobno stanovanje.

Mako je študirala umetnost in kulturno dediščino, profil, s katerim bo v ZDA težje našla delo, preden ga lahko sploh začne iskati, pa mora počakati na delovni vizum. Par ima v New Yorku menda že najeto enosobno stanovanje, ki je sicer veliko manjše od palač, ki jih je vajena Mako, a je to menda prav nič ne moti.