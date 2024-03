Princesa se počuti dovolj dobro za obisk trgovine

Odkar je pred 13 leti postala članica britanske kraljeve družine, se je Kate vedno trudila slediti pravilom in redko ji je spodletelo. Do pred nekaj tedni, ko je palača v javnost poslala močno obdelano fotografijo princese in njenih treh otrok, o čemer smo takrat tudi pisali. In iz na prvi pogled nedolžne napake, kdo pa dandanes vsaj malce ne popravi in olepša posnetkov, preden jih kje objavi, je nastal pravi škandal.

Kate je pozneje napako priznala in se opravičila, a ker še vedno okreva po operaciji, posledično pa se že nekaj časa ni pojavila v javnosti, zgolj opravičilo ni utišalo teorij zarot, ki so zaokrožile po družabnih in drugih medijih. Med njimi so bile najglasnejše govorice, da je zdravstveno stanje bodoče britanske kraljice veliko slabše, kot želi palača priznati, a se je vsaj to zdaj izkazalo za napačno.

Tudi nekateri britanski mediji se strinjajo, da bi lahko Kate končno pustiti pri miru. FOTO: Paul Ellis/Afp

Kate in princa Williama so namreč minuli konec tedna videli v Windsorju, kjer sta obiskala eno od njenih najljubših trgovin z lokalnimi pridelki, nato pa sta se zabavala še ob opazovanju svojih treh otrok med športnimi dejavnostmi. Kot je britanskim medijem povedala domačinka, ki je družino valižanskega princa kar nekaj časa opazovala, je bila Kate menda videti »dobre volje, zdrava in sproščena«.

Nove govorice

»Po vseh govoricah, ki krožijo tu naokoli že nekaj tednov, sem bila več kot presenečena, da sem videla princeso zunaj, med nakupovanjem, in tako dobro razpoloženo. Da se počuti dovolj dobro, da je lahko to počela, se mi zdi super in veliko olajšanje,« je še dejala omenjena očividka. Ker so iz palače že pred časom javnost prosili, naj predvsem princese med okrevanjem ne obremenjujejo s fotografiranjem, posnetkov njenega zadnjega »izleta« ni, to pa je med ljudmi sprožilo nove govorice.

Saj je že princ večkrat povedal, da palača v javnost daje informacije, ki niso nujno resnične.

»Saj je že princ Harry večkrat povedal, da palača v javnost daje informacije, ki niso nujno resnične, samo da bi pogasili kakšen požar ali zanetili drugega. Kako naj vemo, da se tudi tokrat ni zgodilo prav to? Imamo izjavo očividke, ki je želela ostati anonimna, ni pa fotografij. Kaj če je ta očividka pravzaprav nekdo iz palače, kaj če so ji rekli, kaj naj pove, kaj če …« je denimo na družabnem omrežju komentiral eden od spletnih uporabnikov ter si prislužil na stotine všečkov pa tudi nekaj jeznih odzivov, predvsem se je mnogo ljudi strinjalo, naj princeso že pustijo pri miru.