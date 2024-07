Princesa naj bi se od svojega moža ločila kar preko instagrama (FOTO)

Ko se eden izmed zakoncev želi ločiti od drugega, mu po navadi tega ne sporočil preko družbenih omrežij. A v primeru dubajske princese Shaikhe Mahre Mohammed Rashed Al Maktoum bi se lahko zgodilo prav to. Na njenem instagram profilu se je namreč znašla objava, s katero naj bi se princesa ločevala od svojega moža Mane Al Maktouma.

Kot je zapisano v njej, razglaša ločitev, saj da je zaposlen z drugimi. »Ločujem se od tebe, ločujem se od tebe in ločujem se od tebe. Pazi nase. Tvoja nekdanja žena,« je še zapisano v objavi.

Ob tem se pojavlja vprašanje, ali je to objavo res napisala princesa, ali pa so imeli prste vmes hekerji. Tudi to bi bilo mogoče, da bi nekdo vdrl v njen račun in naredil to objavo.

Kot poroča BBC, sta se poročila aprila lani, njun prvi otrok pa se je rodil pred dvema mesecema.