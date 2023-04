Princesa morala s silo iz vile

Po smrti italijanskega princa Nicola Boncompagnija Ludovisija njegova 73-letna vdova Rita še kar naprej polni stolpce medijev, in sicer zaradi odločitve, da kljub odločitvi sodišča ne bo zapustila vile, v kateri je živela z možem. Ta je v oporoki namreč določil, da lahko ovdovela princesa v vili Aurora, ki jo krasi neprecenljiva freska, edina, ki jo je kdaj naslikal sloviti italijanski umetnik Caravaggio, ostane vse do konca življenja. Če pa bi se odločila stavbo prodati, tedaj naj se denar razdeli med njo in njegove sinove. Slednji se z oporoko niso strinjali in so jo na sodišču vneto izpodbijali.

Kljub odločitvi sodišča je princesa Rita ni nameravala zapustiti.

Po množici obravnav so princesi naposled le ukazali, da se mora izseliti v 60 dneh, češ da neustrezno skrbi za nepremičnino in organizira nepooblaščene oglede. Rita je oboje zanikala in se ni pustila pregnati. »Z vso silo bom branila svojo pravico do uporabe vile, ki mi je bila podarjena povsem zakonito. Tu živim že 20 let in ves svoj čas ter sredstva sem vložila v to stavbo. Kar se zdaj dogaja, ni pravično,« je tožila princesa Boncompagni Ludovisi, rojena v Teksasu, leta 2009 pa se je priženila v eno najstarejših in najuglednejših italijanskih družin. Njen mož, ki je pred slabimi petimi leti umrl prav v Aurori, je bil celo potomec papeža Gregorja XIII., ki je uvedel gregorijanski koledar.

Za 140 milijonov

In ker se je 60 dni prejšnji teden izteklo, so iz stavbe kratko malo deložirali nekdanjo igralko, televizijsko novinarko in nepremičninsko agentko. Zdaj že nekdanji lastnici, ki je v vili v resnici živela od leta 2009, so potomci princa Ludovisija očitali, da za vilo ustrezno ne skrbi, poleg tega naj bi nezakonito ponujala plačljive oglede stavbe.

Princesa se je za pomoč glede usode vile obrnila celo na italijanskega kulturnega ministra Gennara Sangiuliana. Na drugi strani je italijanska državna sekretarka za kulturo Lucia Borgonzoni o tem pozvala italijansko vlado pod vodstvom premierke Giorgie Meloni, naj pridobi nepremičnino. »Glede na edinstvenost tega objekta mora država namreč najti način, kako ga zaščititi. Kupnina je še vedno zelo visoka, a upam, da se najde rešitev,« je povedala državna sekretarka.

Vila je med drugim posebna, ker je v njej, kot rečeno, edina znana stropna poslikava baročnega umetnika Michelangela Merisija da Caravaggia (1571–1610). Nazadnje so jo ponujali za 140 milijonov evrov.