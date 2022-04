Princ v Kolumbiji dahnil usodni da

Luksemburški princ Josef-Emanuel je slabo leto po zaroki obljubil večno zvestobo svoji kolumbijski lepotici Claudii Echavarria. Ekstravagantna poroka je bila v nevestinem domačem kraju na karibski obali, par pa pri organizaciji ni skoparil.

Josef-Emanuel ima med ožjimi sorodniki člane luksemburške, liechtensteinske in belgijske kraljeve družine.

Tako so jima katedralo, v kateri je potekal cerkveni obred, okrasili s palmami, ko sta mladoporočenca odhajala, pa so pred vhodom spektakularni nastop uprizorile plesalke tradicionalnih plesov, enako kot nevesta odete v bele obleke s širokimi nabranimi krili.

Nekaj posebnega je bila tudi nevestina obleka. Tradicionalno je bila bela in je segala do tal, a Claudia si je zaželela nekoliko srednjeveškega pridiha z bogatimi rokavi, ki so ji viseli z ramen, in tesno zadrgnjenim životcem. Josef-Emanuel, najmlajši sin luksemburške princese Margarethe in liechtensteinskega princa Nikolausa, je sicer tesno povezan s še eno kraljevo družino, belgijsko, njegova babica po mamini strani je namreč belgijska princesa.

Tudi rojen je bil v Belgiji, saj je njegov oče pred 32 leti, ko je Josef-Emanuel prijokal na svet, tam služboval kot veleposlanik. Kolidž je obiskoval v Veliki Britaniji, kjer je pozneje dobil tudi službo v kraljevi vojski.

Claudia Echavarria se je, kot rečeno, rodila v Kolumbiji, a je večino otroštva in mladosti preživela med Miamijem in Ženevo. Njena družina ni plemiška, a so njeni starši premožni in omogočili so ji vse, kar si je želela. Pozneje se je ustalila v Londonu, kjer je tudi spoznala svojega novopečenega moža, ki je trenutno 16. v vrsti za luksemburški prestol.