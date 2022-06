Princ Louis zvezda družabnih omrežij. Na proslavi kazal jezik in zehal (VIDEO)

Glavna zvezda štiridnevne proslave kraljičinega slavja je postal najmlajši sin Williama in Kate, princ Louis. Štiriletnik se je staršem ter sestri Charlotte in bratu Georgeu pridružil v častni loži na povorki in ob glasbenem programu v čast kraljici, kjer pa se kar ni mogel umiriti.

Medtem ko sta se brat in sestra povsem primerno vedla, je najmlajši gledalcem pripravil pravi šov. Delal je grimase, zehal, vstajal s stola in se nenehno sukal. Med drugim je občinstvu celo pokazal jezik. Mama Kate ga je precej neuspešno mirila, nato pa ga je oče poslal v naročje k dedku Charlesu. Tudi tam ni dolgo zdržal in začelo se je drugo dejanje predstave.

Nasmejal je tisoče ljudi, ki spremljajo vsak korak kraljeve družine. Nekateri so komentirali, da je to novi Harry v nastajanju, drugi pa razumevajoče pojasnjevali, da je res lepo videti povsem navadne družinske prizore tudi v tej slavni kraljevi loži.