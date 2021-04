Princ Harry se je vrnil v Veliko Britanijo, Meghan so prihod odsvetovali

se je v nedeljo prvič, odkar se je preselil v ZDA, vrnil v Veliko Britanijo, kjer se bo v soboto udeležil pogreba svojega dedka, princa. Zaradi strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa bo moral ostati v karanteni in se bo lahko udeležil le pogreba.Harry je prispel na londonsko letališče Heathrow okoli 13. ure po lokalnem času v nedeljo. Zaradi posebnega dovoljenja vlade se bo lahko udeležil pogreba, čeprav v državi veljajo strogi karantenski ukrepi za prišleke iz tujine. Prinčeva soprogase ne bo udeležila pogreba, saj so ji zdravniki zaradi nosečnosti odsvetovali potovanje.Pogreb soproga kraljice, ki je umrl v petek, bo v soboto na gradu Windsor. Zaradi pandemije in ukrepov se ga bo lahko udeležilo le 30 ljudi. Premierje pretekli konec tedna sporočil, da se ne bo udeležil pogreba, saj svoje mesto raje odstopi kakšnemu članu kraljeve družine.Britanski poslanci se bodo danes skupaj z Johnsonom sestali na posebni seji, na kateri se bodo poklonili vojvodi, ki je umrl v starosti 99 let. V torek bo parlament začel svoje redno delo, vendar zaradi državnega žalovanja ne bo sprejemal zakonov.