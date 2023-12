Princ Harry in Meghan ne bosta praznovala s kraljevimi

Kralj ​Karel III. se je odločil, da letos prekrši božično tradicijo ter na zasebno zabavo na dvorec Sandringham, ki se je običajno udeležijo le najožji člani vladarjeve družine, povabi tudi otroka svoje žene kraljice Camille. Skupno bo tako božič s kraljem slavilo okrog 40 njegovih najbližjih in najdražjih, meda pa med njimi ne bo princa Harryja in njegove družine.

Znano je, da je bila kraljica Elizabeta II. ljubiteljica šaljivih daril, ki so si jih izmenjali na božični večer, zato mnoge zanima, ali bo mamino tradicijo obdržal tudi kralj Karel III. ali pa bo morda začel čisto svojo in novo.

Čeprav so mnogi Britanci upali, da bosta med prazniki v Veliko Britanijo pripotovala vsaj zakonca Sussex, saj bi bilo to jasno sporočilo, da se odnosi med kraljem in njegovim mlajšim sinom izboljšujejo, pa sta se Harry in Meghan Markle odločila, da bosta praznike preživela doma z otrokoma, ki jima želita pričarati nepozabno praznovanje.

Otroci princa Williama božič praznujejo kar trikrat.

Tega bodo v dvorcu Sandringham deležni njuni bratranca in sestrična, ki tradicionalno božič praznujejo kar trikrat. Princa George in Louis ter princesa Charlotte božični večer preživijo s kraljevimi, z njimi se odpravijo tudi k maši in na božični večer odpirajo darila. Naslednje jutro je na vrsti intimno praznovanje s princem Williamom in Kate, ki otroke nato odpeljeta še na obisk k babici in dedku Middleton. Slednje jim je menda še posebno pri srcu, saj je v nasprotju s kraljevim božičem veliko bolj sproščeno in neformalno, trojica pa lahko brez zadržkov teka naokoli in se zabava.