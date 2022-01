Princ grozi britanski vladi

Kot kaže, bi se princ Harry letos rad vrnil v domovino, saj njegova babica kraljica Elizabeta II. praznuje 70 let vladanja. Veliko Britanijo je obiskal že lani, udeležil se je namreč pogreba svojega dedka princa Filipa, tokrat pa bi rad s seboj pripeljal tudi ženo in otroka, najmlajše Lilibet, ki bo junija dopolnila eno leto, njegova družina namreč v živo sploh še ni videla. A zapletlo se je zaradi varnosti.

Edina hči britanske kraljice princesa Anne nima varovanja, čeprav je vidna in pomembna članica družine. FOTO: Arthur Edwards/Reuters

Harry, ki mu, odkar se je predlani poslovil od kraljeve družine, ne pripada več policijsko varstvo, je namreč zahteval, da vlada njemu in njegovi družini priskrbi varnostnike, saj da tisti, ki zanje skrbijo v Ameriki, na Otoku nimajo ustreznih pristojnosti. Notranje ministrstvo je njegovo zahtevo zavrnilo, to pa je Harryja tako razjezilo, da se je odločil za tožbo. Ali gre samo za prazne grožnje ali pa bo zadeva res prišla na sodišče, še ni znano, je pa jasno, da bo princ potreboval odlične odvetnike, da bi imel sploh kaj možnosti za zmago.

Z zahtevo pa je med ljudmi vedno manj priljubljeni Harry močno razhudil tudi Britance. Ti so ga spomnili, da se je sam odločil, da ne želi biti več član kraljeve družine, s tem pa so mu prenehale tudi pripadajoče ugodnosti, med njimi pravica do policijskega varstva.

Poznavalci so Harryju ob tem svetovali, naj med obiskom z družino pač živi pri katerem od varovanih sorodnikov, in težava bo rešena, ter ga spomnili, da je denimo njegova teta princesa Anne vidna in pomembna članica kraljeve družine, ki za deželo naredi ogromno, a nima nikakršnega varovanja.

Če je čez lužo nekaj povsem običajnega, da se znanim in bogatim ugodi vsaka njihova kaprica, pri nas pač ni tako.

»Harry je bil od nekdaj razvajen pamž, a so ga njegovi držali nazaj. Meghan po drugi strani to njegovo stran spodbuja, ni pa ji jasno, da Anglija ni Hollywood. Če je čez lužo nekaj povsem običajnega, da se znanim in bogatim ugodi vsaka njihova kaprica, pri nas pač ni tako. Poleg tega Harry ni noben zvezdnik, kot član kraljeve družine bi moral biti v službi naroda, zdaj, ko jo je zapustil, je pač civilist,« je dejal vir blizu Buckinghamske palače.