Modrokrvneži so bili na olimpijskih igrah (Suzy)

Družina jezdecev Britanska princesa Anne je upala, da se bo že leta 1972 uvrstila na olimpijske igre v Münchnu, a zaradi poškodbe konja ni bila uspešna. Že na naslednjih olimpijskih igrah v Montrealu je ponosno zastopala svojo domovino in postala prva olimpijka iz britanske kraljeve družine. Bila je trinajsta pri preskakovanju ovir in skupno štiriindvajseta. FOTO: Profimedia Njen nekdanji mož Mark Phillips je bil zagrizeni jezdec, ki je leto pred njuno poroko (1972) nastopil na OI in osvojil zlato kolajno, leta 1988 v Seulu še srebrno. FOTO: Profimedia Tradicijo nadaljuje njuna hči Zara T...