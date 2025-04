Po več letih se na oder Orto bara vrača Rambo Amadeus

Ena glavnih lastnosti legendarnega Antonija Pušića - Ramba Amadeusa je, da označevanja sebe ne prepušča drugim, ampak ga izvaja najprej sam: »Glasbenik, poet in medijski manipulator.« Njegova jedko satirična besedila na teme »biznis, politika, šport, kriminal«, pa govorijo tudi o naravi navadnega človeka in nesmiselnosti lokalne politike – in seveda šale na svoj račun.

Jutri bo Rambo Amadeus po več letih znova nastopil v Orto baru, in sicer v sklopu nadvse uspešnega, 25. največjega slovenskega klubskega festivala v Sloveniji Orto Fest. Mešanica glasbenih stilov v novejših delih vključuje tudi drum'n'bass, v prejšnjih pa elementi turbo folka, ki ga je sam iznašel.

Zadnjo besedo o sebi ima vselej Rambo Amadeus, tokrat dobesedno z nastopom oziroma programom Tribute samemu sebi. O tem Rambo Amadeus pravi: »Tribute samemu sebi je način, da se malo poigram s samim sabo in s svojim opusom, da poskušam vzpostaviti neko relaksirano distanco v odnosu do tega, kar sem delal doslej, in odprem pot za novo, osvobojen težkega bremena ambicije in odvečnih pričakovanj, v upanju, da me bo manj skrbelo, in se bom več zabaval v interakciji z glasbeniki in publiko.«