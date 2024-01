Priljubljeni hrvaški chef je navdušil dijake

David Skoko je eden najbolj znanih hrvaških chefov. Gledalci ga lahko spremljajo v oddaji na programu 24Kitchen. Njegova družina v Banjolah, hrvaški Istri, vodi restavracijo Batelina, ki je dovolj unikatna, da se je med snemanjem oddaje Brez rezervacij v njej oglasil celo Anthony Bourdain, pozneje pa se je povabil še Gordon Ramsay.

Ribje jedi po tradicionalnih istrskih receptih. FOTO: Mediaspeed

Marjana Pogorevc ter Darko Marin, učiteljica in učitelj praktičnega pouka kuharstva. FOTO: Mediaspeed

Znan je po inovativnem pristopu k hrani, saj združuje tradicionalne istrske sestavine, kot so tartufi, oljčno olje in morski sadeži, v sodobne in privlačne jedi. »Prihajam iz ribiške družine in naš cilj je, da popolnoma izkoristimo ulov.

Ker skrbimo za naše ribiče, uporabimo celoten ulov, v morje ne vračamo ničesar,« je povedal na dogodku na mariborski srednji šoli za gostinstvo in turizem.

Inovativno pristopa k hrani. FOTO: Mediaspeed

Skoko pogosto nastopa v medijih, kar prispeva k širjenju njegovega imena in ugleda, zato so bili dijaki nad njegovim obiskom res navdušeni. »Svojo energijo vlagam v izobraževanje mladih kuharjev, da jim pokažem vse to, kar so me naučili starejši kuharji, starši, vsi ljudje, s katerimi sem kuhal, da jim predam znanje, ki ga morda ne dobijo v šoli,« dodaja.

Ekipa Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor je navdušeno kuhala z znanim chefom. FOTO: Mediaspeed

»Tako bi rad kuhal vsak dan«

Na srednji šoli za gostinstvo in turizem se s takšnimi obiski trudijo, da dijakom približajo poklic, za katerega opravljajo izobraževanje, in jim ponudijo tudi praktični vidik njihovega dela. »Izkušnja je neverjetna, nekaj, kar bi rad vsak dan doživljal. Vedno se nekaj naučiš in neverjetno zanimivo je videti okuse drugih kuharjev, kako oni pripravljajo, njihovo mišljenje in potek dela,« je bil navdušen dijak Valter Sterniša.