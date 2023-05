Boj za dediščino: bo vdova Nikolina Pišek ostala brez hiše?!

Pred slabim letom dni, na 8. maj, je umrl Vidoje Ristović, ki je bil zadnjih deset let poročen z Nikolino Pišek (47). Imela sta enega otroka. Praktično takoj po smrti se je začelo govoriti o dediščini. Vidoje je bil namreč sin znanega trgovca s starinami in umetninami Miše Grofa (pravo ime je Viktor Ristović), ki je v Beogradu znan po svojem vplivu.

Iz stanovanja vrgel vdovo snaho in vnukinjo?

Kdo bo dobil kaj, bo na koncu odločilo sodišče, medtem pa hrvaški portal 24sata.hr poroča, da je na sodišču tudi tožba, češ da je tast z družino okradel snaho in vnukinjo. Med drugim izpostavljajo stanovanje v Beogradu, v katerem je družina Ristović-Pišek živela, ko so bili v Beogradu (njihovo življenje je bilo razpeto med Beogradom in Zagrebom, v hrvaški prestolnici je hči hodila tudi v vrtec oziroma šolo). Piškova pravi, da od kar je Vidoje umrl, v tem stanovanju nista smeli prespati, kot tudi, da so v njem ostale igrače hčerke, pa tudi družinske fotografije.

Miša Grof pripoveduje drugačno zgodbo, in sicer, da ne bi nikoli iz stanovanja vrgel svoje vnukinje, še ulične mačke ne.

Pišekova je na sodišču tudi zaradi Vidojeve bivše žene, ki da je blokirala promet s premoženjem, ki ga je ustvarila v zakonu s pokojnim Vidojem.

Nenehno v stresu

Ne glede na to, da ne verjame popolnoma v pravico, želi zaupati v pravosodje. Vse skupaj ji predstavlja ogromen stres in včasih si želi dvigniti roke od vsega. Ostala je brez ljubljene osebe, brez partnerja, svoje skale. Piškova vztraja, da želi izključno tisto, kar sta z Vidojem ustvarila v deset let dolgem zakonu.

Z družino pokojnega moža je v sporu tudi zaradi hiše v Zagrebu. Po njegovi smrti jo je dokončala z lastnimi sredstvi, na njeno srečo pa je v ustreznih evidencah vpisana kot edina lastnica te nepremičnine.