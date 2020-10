Prepovedane erotične risbe na ogled

Zbirka erotičnih risb Duncana Granta, enega najbolj uveljavljenih britanskih slikarjev sredine 20. stoletja, znanega po portretih in krajinah, se je ohranila po zaslugi prijateljev, ki so si risbe predajali na skrivaj. »Veljalo je, da so bile risbe, ki upodabljajo predvsem moško erotiko, uničene,« je povedal Darren Clarke, vodja umetniških zbirk v hiši Charleston, kjer je Grant živel in ustvarjal z Vanesso Bell, slikarko in sestro pisateljice Virginie Woolf.



Zbirka 422 risb na papirju prikazuje vse predstavljive spolne akte. »Da bi zaščitili ugled umrlega umetnika ali celotne družine, so jih sorodniki vse po vrsti uničili,« je povedal Clarke. Grantove risbe so nastale v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja, v času, ko je bila homoseksualnost v Angliji nezakonita.



Ker se je Grant zavedal te nevarnosti, je zbirko leta 1959 sprva podaril prijatelju in prav tako slikarju Edwardu Le Basu, in sicer z opozorilom, da so risbe zelo zasebne narave. Po Le Basovi smrti leta 1966 je obveljalo, da so bile risbe uničene, morda celo zažgane, pa se je nedavno izkazalo, da so bile rešene in so pred 11 leti pristale pri gledališkem scenografu Normanu Coatesu, ta jih je hranil pod svojo posteljo ter občasno delil s prijatelji. »Vsakogar so popolnoma osupnile, saj so tako eksplicitne,« je povedal Coates.



Po letih skrivanja del se je zdaj odločil, da je napočil čas, da javnost končno ugleda Grantove risbe, ter jih podaril hiši Charleston, ki skrbi za Grantovo kulturno dediščino. »Mislim, da se je svet spremenil, Duncana Granta pa tako ali tako že dolgo ni med živimi,« je dejal. Grant je umrl leta 1978 v 94. letu starosti.



Charleston, ki je trenutno zaprt za obiskovalce zaradi koronavirusa, risb, vrednih kar dva milijona funtov, ne namerava prodati.