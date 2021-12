Prenajedala se je do onemoglosti

Bohotno Jennifer Coolidge smo spoznali kot razvpito Stiflerjevo mamo v Ameriški piti, dokaj sorodno vlogo nekoliko avšaste blondinke, ki ima umetnost zapeljevanja moških v malem prstu, je imela tudi v Blondinki s Harvarda. In čeprav se v seriji Beli lotus na HBO svojemu igralskemu stereotipu nekoliko izumetničene blondinke ni ognila, je zvezdnici temu alter egu vendar uspelo vdahniti za vlogo še kako potrebno nevrotičnost, združeno s čustveno globino ženske, ki jo razjedajo travme in depresija. Kot Tanya McQuoid je bila izvrstna, v Belem lotusu ni navdušila le gledalcev, ampak tudi kritiško srenjo.

V seriji Beli lotus je bila izvrstna. FOTO: Press

Šepetalo se je celo, da se zna s to vlogo prebiti v emmyjevsko dirko. Toda če bi bilo vse prepuščeno igralki, bi njen igralski dar še vedno morda ostajal podcenjen, saj je manjkalo za mišjo dlako, da bi vlogo zavrnila. Ne zato, ker ji scenarij ne bi bil pogodu, ampak zaradi dodatnih skoraj 18 kilogramov, ki jih je pridobila med pandemskim zaprtjem. "Nekoliko nečimrna sem in takšna se pač nisem želela gledati na filmskem traku. Ko stopim pred kamero, dobro vem, kako bi bila rada videti."

Zapustila se je

Ko je svet zajela koronavirusna panika in so se države zapirale druga za drugo, je bila igralka prepričana, da je to začetek konca. "Prepričana sem bila, da bomo vsi pomrli," je priznala svojo začetno črnogledost. In dodala, da se je odločila, če že mora umreti, bo umrla pod svojimi pogoji in z nekoliko užitka.

Med karanteno se je precej zredila, zato ni hotela stopiti pred kamero. FOTO: Nicepapgio/x17online.com

"Prenajedati sem se začela. Pospravila sem celo po pet ali šest veganskih pic na dan." To je sicer ni spravilo v grob, je pa od groze zakričala, ko je stopila na osebno tehtnico. Ta ji je namreč pokazala skoraj 18 kilogramov več, kar ne bi moglo priti v bolj neprimernem trenutku. Z njo je tedaj navezal stik Mike White, ustvarjalec serije Beli Lotus, češ da je le zanjo napisal vlogo. "Poskušala sem se nekako izvleči iz tega, saj sem bila predebela. Nisem želela, da ves svet vidi, kako sem se prenažirala. Med karanteno sem se povsem zapustila in nikakor nisem pričakovala, da se mi bo ponudila tako izjemna priložnost."

Premlevala je, s kakšnim izgovorom bi zavrnila vlogo. A k sreči je bila tedaj ob njej prijateljica, ki ji jih je dobro napela. "Kaj za vraga! Ne bodi trapa! Takšnih priložnosti ni v izobilju!" ni ovinkarila, kar je padlo na plodna tla. "Dobro mi jih je napela in me tako potegnila iz brezna samopomilovanja. Da sem vlogo sprejela, je skoraj kot mali čudež, vse zaradi prijateljice," je priznala Jennifer in še, da je zrcalo le njej kazalo podobo debelinke, soigralci namreč niti niso opazili, da je morda nekoliko bolj zaobljena kot običajno.

Beli lotus je bila zamišljena kot miniserija, a so se pri HBO po odlični prvi sezoni odločili serijo obnoviti za drugo sezono. Med igralci, ki bodo potrjeno spet stopili pred kamere, je tudi Coolidgeova.

"Vedno sem bila nekoliko bolj debelušna, zato se ti dodatni kilogrami sploh niso tako poznali. Očitno je res velik del le v naših glavah." Pri tem je dodala, da se je naučila, da je vedno dobro biti pripravljen in v dobri telesni pripravljenosti, saj nikoli ne veš, kaj te čaka za naslednjim ovinkom.