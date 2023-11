Slavni modni oblikovalec iskreno o smrti, seksu in denarju

Ko je pred dvema letoma umrl njegov mož, ameriški modni novinar Richard Buckley, je Tom Ford skoraj izgubil voljo do življenja. Lani je prodal svojo blagovno znamko in se popolnoma umaknil iz javnosti, sedaj pa je o turbulentnih časih v svojem življenju spregovoril za ameriško revijo GQ.

Z Richardom Buckleyjem sta bila več kot tri desetletja par. FOTO: Danny Moloshok/reuters

V intervjuju s slikovitim naslovom Smrt, seks in denar se je dotaknil vsega, kar je obeležilo zadnja leta njegovega življenja.

Novembra lanskega leta je Fordov poslovni partner Estée Lauder, ki je bil vse od ustanovitve podjetja leta 2005 zadolžen za vonje in lepoto objavil, da je pristal v nakup celotne blagovne znamke, za kar je odštel 2,8 milijarde dolarjev.

Istočasno je bilo objavljeno, da bo Ford do konca leta 2023 ostal kreativni vizionar družbe, vendar se to ni zgodilo.

Na vprašanje, zakaj je prodal tako uspešno ime in zakaj živi v mirnem Palm Beachu na Floridi, ki se ponaša s slovesom oaze za premožne upokojence in kamor se je preselil z 11- letnim sinom Jackom je odgovoril, da je razlog za to Ricardova smrt.

Zgodila se je ljubezen

Ford in modni novinar Richard Buckley ste se spoznala leta 1986 na eni od modnih revij. Ponovno sta se srečala deset dni kasneje, ko je tedaj 25 letni modni oblikovalec prišel v uredništvo revije Women‘s Wear Daily, kjer je bil Buckley modni urednik.

Srečala sta se v dvigalu in zgodila se jima je, kot pravi Ford, ljubezen. Tom in 13 let starejši Richard sta bila v zvezi 35 let, devet let, vse do smrti novinarja septembra 2021, sta bila poročena.

Živela sta med Los Angelesom, New Yorkom, Parizom in Londonom, po smrti moža se je oblikovalec odločil za samoto. Njegovo ogromno posestvo na Palm Beachu je vredno 100 milijonov dolarjev in mu predstavlja kraj za odmik ter za razmišljanje o tretjem poglavju življenja.

Prva misel sin

»Po smrti Richarda sem bil grozno osamljen. Navajen sem bil, da je bil vedno ob meni, dom v Los Angelesu, kjer je preminul, je v meni prebujal žalostne spomine in občutek praznine.

V nekem trenutku sem pomislil: To je najbolj osamljeno mesto na svetu. Moram oditi od tod. Razmišljal sem, kje bi Jacku lahko nudil življenje, kot ga je vajen. To je, da vsak dan igra tenis, nogomet, da je vreme toplo, da je na voljo bazen, osnovna šola … Palm Becah je bil zame vse od tedaj, ko sem delal za Gucci, kraj za pobeg pred slabim vremenom.«

»Po revijah sem tam najel majhno hišo, ležal ob bazenu in delal nič. Ta kraj mi sedaj predstavlja kotiček za resetiranje in za razmislek o prihodnosti,« je še povedal Tom in dodal, da ga moda sploh ne zanima več.

Da je zanj edini smisel življenja skrb za sina, ki je bil po smrti enega očeta v paničnem krču zaradi bojazni, da bo izgubil še drugega. Zato ga povsod vozi s seboj, saj mu je fant nekoč rekel, da bi raje umrl z njim kot ostal sam.

Zakaj odmik od mode

»Začutil sem, da sem po 35. letih dela v modni industriji povedal vse in da ne morem pokazati nič novega. Treba je vedeti, kdaj je dobro oditi.

Najbolj zabavna stvar, ki sem jo v življenju storil, je, da sem posnel svoja dva filma in upam, da se bom v življenju ukvarjal le še s tem.

Star sem 62 let, verjamem, da jih bom dočakal vsaj 82, a ura teče in prišel je čas, da se poslovim od mode. To je svet za mlajše moške. To je svet za ljudi, stare od 30 do 50 let.«

Mislim, da so poklici, v katerih z leti postajamo boljši in boljši. Denimo pisatelji in arhitekti, oblikovalci pa le redki pustijo pečat potem, ko so stari 62 let. Za nekaj trenutkov sem se vrnil v čas, ko sem postal znan in začel služiti veliko denarja, iskreno sem se pogovoril s seboj, se poslovil od mode ter začel s filmom.

Ford je režiral filma: Samski moški leta 2009 in Nočne živali leta 2016. Oba sta prejela nominacijo za oskarja.

Njegov prvenec je nastal po istoimenski knjigi Christopherja Isherwooda, nominacijo za oskarja pa je za glavno vlogo v njem prejel Colin Firth.

Povzeto po Gloria.hr