Pred Donaldom je Melania dejtala s Petrom in Janezom (FOTO)

Sevničanka Melania Trump bo znova prva dama ZDA. Podrobnosti o njenem zasebnem življenju vselej zanima javnost, ob zmagi njenega soproga na ameriških volitvah, pa so se tuji mediji razpisali o bivših partnerjih Melanie Trump.

»Tako je bil videti prvi fant prve dame Amerike. Ste vedeli, da je pred Donaldom Trumpom ljubila Petra Butolna, nekdanjega novinarja iz Slovenije« pišejo srbski mediji in dodajajo, da je ta ob neki priložnosti razkril vse podrobnosti njunega odnosa.

»V zvezi sva bila tri mesece. Šola se je končala in pred nama je bilo poletje. Takrat se je cela družba zbirala na Tromostovju v Ljubljani. Tudi Melanija je prišla s svojo družbo. Jaz sem hodil na gimnazijo, ona pa je obiskovala srednjo šolo za oblikovanje. Star sem bil osemnajst in pol, ona pa sedemnajst let. Ljubljana je majhna, vsi smo se poznali, in seveda takoj opaziš nov obraz v družbi.«

»Dvakrat je prišla k meni domov, bilo nama je lepo«

»Bila je lepa, vitka, nekaj sem popil in naredil prvi korak. Tako se je začelo. Prišel sem ponjo v stanovanje. To je bilo majhno, enosobno stanovanje. Tam je živela s sestro Ines, ki je bila štiri leta starejša. Najprej sta živeli z očetom v najemniškem stanovanju, nato pa jima je oče kupil stanovanje.

Dvakrat je prišla k meni domov. Bilo nama je lepo, tako mladostno. Ni marala dolgih izhodov in ni pila alkohola kot druga dekleta. Želela je biti spočita za snemanja. Naše druženje je prekinila vojska, ki sem jo služil v Jastrebarskem. Od takrat se nisva več slišala,« je povedal Butoln, piše epsreso.rs.

Po odsluženi vojski je Peter poskušal poiskati Melanijo, vendar je ni več našel.

Po njegovih besedah bi lahko bila Melanija vrhunska manekenka. »Kot model bi lahko dosegla veliko več, vendar je izbrala zlato kletko. Ničesar ji ne manjka, vendar svobode nima,« je dejal Butoln.

V zvezi tudi z nekdanjim direktorjem slovenskega Pinka

Melania in Donald sta se spoznala leta 1998 v New Yorku, naslednje leto pa bosta praznovala 20. obletnico poroke. Srbski mediji so še izbrskali, da naj bi bil eden on Melanijinih bivših tudi Jure Zorčič, prvi direktor nekdanje televizije Pink Si.

Jure Zorčič, nekdanji fant Melanie Trump. FOTO: Zaslonski Posnetek, Youtube

Melanijo je opazil med vožnjo z motorjem, ko je zapeljivo hodila po ulici. Tako je bil očaran nad njeno lepoto, da se je takoj ustavil in stekel, da bi jo spoznal, piše republika rs.

»Ona ni bila tipično slovensko dekle. Želela je živeti v tujini, v Italiji, Franciji, hrepenela je po modi. Bila je zelo moderna,« je povedal Zorčič, nato pa je v intervjuju za ABC News razkril podrobnosti njunega prvega srečanja: »Spoznala sva se kot v filmu. Bil je vroč poletni dan, med vojno v Sloveniji leta 1991. Bil je začetek nove političnega obdobja pri nas, mesto je bilo prazno in blokirano z vojsko. Bil sem na motorju, ona pa je hodila po ulici. Ko sem se peljal mimo nje, mi je padla v oči in pomislil sem: 'Vau, katero dekle je to? Tako je lepa, moram se obrniti in jo spoznati.«

Združila ju je usoda

Povabil jo je na kavo, nato pa sta se družila štiri mesece in skupaj s prijatelji preživljala poletje tudi na Hrvaškem.

»Bil sem v rahlem šoku, ko sem jo spoznal. Je zelo posebna, to je res. Že od prvega trenutka me je prevzela njena lepota. Bila je zelo lepo oblečena in obnašala se je elegantno. Bila je visoka, imela je dolge lase, ki so ji padali na obraz – komaj sem ji videl oči – imela je stil,« je dejal in poudaril, da je Melanija prvič, ko jo je srečal, nosila usnjena oblačila od glave do peta.

Ni niti slutil, da bo odšla v Ameriko, še manj pa, da bo postala prva dama. Po nekaj letih življenja v Parizu in Milanu se je preselila v New York. »Rekla mi je, da je dobila ponudbo za kampanjo podjetja za nego las, zato je odšla,« je pojasnil.

Ko sta se leta 2000 ponovno srečala v New Yorku, ga je nagovorila v angleščini in poudarila, da se v Slovenijo ne bo več vrnila.

»Vprašal sem jo: 'Si pozabila, da si Slovenka?' Rekla mi je, da preživlja čas med New Yorkom in Florido ter da se v Slovenijo ne bo nikoli vrnila. Mislim, da je bil njen zakon s Trumpom usoda. Nihče pred 20 leti ni verjel, da bo živela na vrhu sveta, na Peti aveniji v Trumpovem stolpu, niti ona sama,« je zaključil bivši Melanijin fant.