Prava drama: živalske glave kar na modni reviji (FOTO)

Francoska modna hiša Schiaparelli ve, kako pritegniti pozornost in razdeliti javnost, da razgreto zabrbota na družabnih omrežjih. Daniel Roseberry, ki je leta 2019 postal prvi Američan, ki se je zavihtel na vrh te francoske modne hiše, je na brvi pariškega tedna mode pripeljal pekel!

»Nobena žival ni bila poškodovana,« zagotavlja modna hiša, ki je živalske glave ustvarila iz pene, volne in usnja. FOTO: arhiv

Navdih za najnovejšo kolekcijo, ki je nedvomno poskrbela za najmanj dramatičen učinek, je namreč črpal v Dantejevi Božanski komediji in devetih krogih pekla, delček tega pa je materialno prikazal na sicer dokaj preprostih silhuetah večernih oblek, ki pa so jih krasile nadvse realistične glave divjih zveri.

»Med izdelavo ni bila poškodovana nobena žival,« so sicer poudarili, a na družabnih omrežjih se je vseeno našlo kar precej dvomljivcev, ki so ugibali, ali niso manekenkam na obleke vendar pritrdili povsem pravih nagačenih živalskih glav.

V pariškem muzeju Petit Palais, ki je v preteklih dneh postal središče modnega sveta, se je v trenutku, ko je na modno brv stopila Kylie Jenner, skoraj razleglo levje rjovenje. Njeno črno večerno toaleto je namreč krasila skrajno realistična levja glava. Za še dodaten učinek je poskrbela prav Kylie iz razvpitega klana Kardashianovih. »Če bi kdo uporabil pravo žival kot modni dodatek, bi to nedvomno bila ona,« je bilo soglasnih kar precej uporabnikov twitterja.

Pet ur so ji na telo nanašali kristalčke. FOTO: Schiaparelli

Drugi pa so Schiaparellijevo modno hišo hitro obsodili izkoriščanja živali v lepotne namene, pri čemer jih prav malo briga, da so vse glave izdelali iz pene, volne in umetnega krzna. »Živali moramo nehati prikazovati kot luksuzne produkte. Morda so narejene iz pene in volne, a nedavno se je te ogrožene živalske vrste ubijalo zaradi njihovega krzna,« je čivknil eden in nemudoma dobil več sto všečkov. Drugi je modno revijo obsodil, češ da normalizira lov na živalske trofeje, tretji pa, da je največji greh letošnje modne sezone nedvomno to, da zaklane živali, naj so prave ali umetne, oglašuje kot visoko modo.

Jennerjeva je torej nosila velikansko levjo glavo. V prav takšni obleki se je po modni brvi sprehodila tudi ruska manekenka Irina Shayk. Z rame Naomi Campbell se je režal črni volk, kanadska manekenka Shalom Harlow pa je bila v obleki z vzorcem snežnega leoparda in njegovo glavo na prsih. »Njihove toalete slavijo lepoto živali in morda tudi govorijo proti lovu na trofeje,« pa so tej precej šokantni modni reviji skočile v bran nekatere organizacije proti mučenju živali, tudi Peta.

30.000 kristalčkov je krasilo pevkino telo.

Kreacije modne hiše Schiaparelli so nedvomno dvignile prah. Podobno pa so se glave obračale za pevko Dojo Cat, ki je v poklon tej peklenski modi poosebljala pekel: na revijo je prišla od glave do peta ognjeno rdeča. Telo in obraz je imela pobarvana v rdeče, prekrivalo pa jo je 30.000 (rdečih) kristalčkov Swarovski. »Njeno potrpljenje in predanost sta resnično navdihujoča,« je dejala umetnica ličenja Pat McGrath, ki je s svojo ekipo štiri ure in 58 minut na zvezdnico ročno lepila kristalčke.

Mnoge organizacije proti mučenju živali so revijo označile kot poklon lepoti živali. FOTO: arhiv