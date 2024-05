Tekmovalna proga z divjo vodo v Tacnu danes sameva

Kot smo že poročali, je v Tacnu vse nared za evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. A glavna domača aduta Benjamin Savšek in Luka Božič bosta morala še malce počakati.

Pričakovan visok vodostaj reke Save je popolnoma premešal tekmovalni urnik evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu.

»Hidrološke napovedi o današnjem močnem povečanju pretoka Save v Tacnu, ki onemogoča tekmovalni program, so se uresničile. Tekmovalna proga z divjo vodo zato danes sameva, tekmovalci pa ohranjajo svojo tekmovalno pripravljenost v vzporednem kanalu na mirni vodi.«

Dodatna pozornost

SZ, JZ, SV Slovenije je pod oranžnim alarmom, kar pomeni, da lahko hudourniški vodotoki zelo hitro narastejo in poplavijo na izpostavljenih mestih. Lokalno so lahko poplavljene posamezne ceste in objekti. Plavje pa lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok, zato bodite še dodatno pozorni na spremembe vremena.

Jutri meteorologi napovedujejo sončno vreme. To so dobre napovedi po včerajšnjih hudih nalivih, ki so zajeli Slovenijo.