Poznate jo iz serije Dva moža in pol, posteljo ji greje 32 let mlajša ljubimka

Ameriška igralka Holland Taylor je navdušile vse v seriji Dva moža in pol, v zasebnem življenju pa je osvojila srce svoje partnerice in kolegice Sarah Paulson, ki je od nje mlajša 32 let.

80-letna Holland in 48-letna Sarah sta se zaljubili leta 2015, deset let po tem, ko sta se spoznali na neki večerji. Stik sta vzpostavila pozneje prek twitterja, ko je Holland Sarah poslala sporočilo.

Sarah ob tem pogosto poudarja, da je Holland kljub veliki razliki v letih najlepša ženska, kar jih je kdaj videla.

»Nisem se nameravala zaljubiti v osebo, v katero sem se zaljubila. Zakaj je to ljudem zanimivo? Ker je nenavadno. Če moje življenje in zgodba koga navdihujeta, to ne more biti slabo,« pravi igralka, ki je sicer ljubila starejše ženske že prej.