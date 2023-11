Pozirala, kot od mame rojena, javnost jezna: »Zakaj? Ste ženska srednjih let in mama«

Žena angleškega nogometaša Jamieja Vardyja, Rebekah Vardy, ima v britanskih medijih običajno oznako kontroverzna. Rebeki so britanski mediji nadeli porogljiv naziv »kraljica sponzorirank«, znana pa je tudi po škandalih. Lani je tako družino zaradi bitke na visokem sodišču s Coleen Rooney, nekdanjo ženo Wayna Rooneyja, stala več kot tri milijone funtov.

In zdaj ji je znova uspelo presenetiti in šokirati javnost s fotografijo, na kateri je popolnoma gola.

Tako je na družabnem omrežju, kjer ji sledi več kot 400.000 ljudi, objavila fotografijo, na kateri na balkonu v Las Vegasu pozira, kot od mame rojena.

In medtem ko so nekateri sledilci uživali ob pogledu na njeno goloto, vsi prizora niso odobravali.

»Zakaj? Ste ženska srednjih let in mama«, »Pomislite na svojo družino in v zadrego, ki jo spravlja javna golota,« »Žalostno je, da se slečete za všečke,« je le nekaj očitkov, ki jih je prejela.