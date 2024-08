Posredovala policija, priljubljenega pevca odnesli z odra, koncert prekinjen

Srbski glasbenik Voyage (njegovo pravo ime je Mihajlo Veruović) je v sredo zvečer nastopil v Ohridu v Severni Makedoniji. A ni šlo brez zapleta, saj je na oder prišla policija in mladega glasbenika odpeljala, nato pa je bil koncert prekinjen.

Glasbenik se je po prekinitvi koncerta oglasil na družbenih omrežjih in oboževalcem razložil, kaj točno se je zgodilo.

Glasbenikovo pojasnilo. FOTO: Instagram

»Zaradi posredovanja policije sem bil prisiljen prekiniti nastop v Ohridu. Zaradi prevelikega obiska in varnostne ocene državnih organov je intervencijska enota reagirala in prekinila moj nastop ter me odnesla z odra,« je zapisal na Instagramu.

Priznal je tudi, da mu je zelo žal, da je moral prekiniti nastop.