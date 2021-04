Poslovili so se od princa Filipa

S predelanim land roverjem so peljali krsto s posmrtnimi ostanki do kapele, v sprevodu so pokojnika na zadnjo pot pospremili otroci in vnuki. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Po smrti kraljice bodo prinčeve posmrtne ostanke premestili k njej, v spominsko kapelo Jurija VI.

Zadnjega slovesa od vojvode Edinburškega se je udeležilo le trideset ljudi, ki so morali vzdrževati fizično distanco in nositi maske.

Z minuto molka se je v soboto začela pogrebna slovesnost, s katero so se na Otoku poslovili od vojvode Edinburškega, ki je umrl 9. aprila, junija pa bi dopolnil sto let; pogreb je načrtoval princ sam, tudi land roverja, s katerim so peljali njegove posmrtne ostanke na območju windsorskega gradu, so predelali po njegovih zamislih, izbral je tudi glasbo in besedila, ki so jih prebirali. Bil je pogreb, kot ga med kraljevimi še ni bilo, tudi zanje veljajo ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa, več kot trideset ljudi ni smelo biti.Princaso položili k večnemu počitku v kapeli sv. Jurija na windsorskem gradu, kamor so ga pospremili najožji družinski člani in nekaj njegovih svojcev: vsi Filipovi otroci in vnuki, prišel je tudi princ, njegova visoko noseča žena je ostala v ZDA, prišlo je tudi nekaj pokojnikovih sorodnikov iz Nemčije; vsi so sedeli ločeno po gospodinjstvih in nosili maske.Njegova vdova, britanska kraljicaki bo ta teden praznovala 95. rojstni dan, je (tudi zaradi ukrepov za omejevanje širjenja covida-19) sedela sama v prvi vrsti, na drugi strani, nasproti kraljice, sta sedela prestolonaslednik princin njegova žena.Pokojnika so v kapelo v sprevodu pospremili njegovi najožji družinski člani, kraljica se je peljala z bentleyjem, drugi kraljevi z rolls-royce phantom, oči javnosti so bile zlasti uprte v brata Harryja in, ki naj bi bila po poročanju otoških medijev sprta, med njima je v sprevodu hodil bratranec; nihče ni nosil uniforme, pač pa obleke, na katere so si pripeli medalje. A če sta brata med pogrebom sedela vsak na svoji strani, sta po slovesnosti skupaj in v družbi Williamove ženeodšla proti gradu in med potjo klepetala. Mimogrede: Kate je nosila biserno ogrlico, ki je sicer v lasti kraljice, v dar jo je dobila od japonske vlade, nekoč pa jo je nosila pokojna princesaPogrebna slovesnost je bila spomin na človeka, ki, kot je nekoč rekla kraljica, ne sprejema zlahka komplimentov. Ni bilo hvalnice in pridige, pokloni so bili rezervirani za dekana windsorskega graduin canterburyjskega nadškofa. Conner je hvalil pokojnikove »prijaznost, humor in humanost« in dejal, da je narod »navdihnila njegova neomajna zvestoba kraljici«, Welby pa se je zahvalil za »njegovo odločno vero in zvestobo« ter »izjemen občutek dolžnosti in integritete«.Mrtvaški oder, ki so ga zadnjikrat uporabili za pogrebleta 1952, se je potem počasi spustil skozi tla do grobnice, kjer pa ne bo počival za vedno, po smrti kraljice ga bodo premestili k njej, v spominsko kapelo Jurija VI.