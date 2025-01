Poslovila se je mačja ženska

Švicarska bogatašinja Jocelyn Wildenstein, zaradi obsežnih lepotnih operacij znana tudi kot mačja ženska, je umrla v starosti 79 let, je prejšnji teden sporočil njen partner. »Z globoko žalostjo v srcu gospod Lloyd Klein sporoča nepričakovano smrt svoje ljubljene zaročenke in dolgoletne spremljevalke Jocelyn Wildenstein,« je v tretji osebi v izjavi za javnost zapisal modni oblikovalec.

»Gospa Wildenstein je mirno zaspala pozno popoldne 31. decembra 2024 v svojem apartmaju v Parizu, kjer sta s partnerjem začasno bivala od avgusta 2024,« je dodal. Kakor je pojasnil, jo je poskušal zbuditi iz popoldanskega dremeža, da bi se pripravila na silvestrsko večerjo, a se ni odzivala. »Zgodnja poročila zdravnikov, ki so prišli na kraj dogodka, kažejo, da je doživela srčni zastoj in mirno umrla v spanju,« je pojasnil Klein.

Do bogastva s poroko – in ločitvijo

Jocelyn Përisset, rojena v Švici leta 1945, je postala bogatašinja po poroki s trgovcem z umetninami Alecom Wildensteinom, s katerim je imela dva otroka. Po burni ločitvi konec 90. let prejšnjega stoletja je obdržala njegov priimek. Nekateri mediji so poročali, da je bila pet let starejša. V nedavnem intervjuju je zmedo pripisala temu, da so ljudje zamenjali leto njenega rojstva z letnico rojstva njenega nekdanjega moža.

Ljubiteljica kozmetičnih operacij z več kot milijonom sledilcev na instagramu je v rumenem tisku dobila vzdevek mačja ženska zaradi mačje oblike svojih oči. V zadnjih mesecih je živela med New Yorkom in Miamijem. Wildensteinova je zadnji videoposnetek sebe in partnerja pred pariškim hotelom Ritz objavila 23. decembra na melodijo pesmi Last Christmas skupine Wham!

Njen obraz je bil zaradi številnih kozmetičnih operacij močno spremenjen. Posnetek je iz leta 2005. Foto: Astrid Stawiarz/AFP

»Nikoli nisem želela spremeniti svojega obraza,« je lani jeseni izjavila za francoski televizijski kanal C8, a priznala, da si je morda želela nekoliko bolj polne ustnice. Zanikala je govorice, da se je odločila za kozmetične operacije, da bi obdržala nekdanjega moža. Po Kleinovih besedah je z ločitvijo dobila 2,5 milijarde dolarjev in še po sto milijončkov na leto naslednjih 13 let, kar je bila tedaj ena najdražjih ločitev na svetu. Kljub temu se je v novem tisočletju znašla v finančnih težavah in celo razglasila osebni stečaj.

2,5 milijarde dolarjev je dobila ob ločitvi.

Na vprašanje, ali je znova našla ljubezen, je odgovorila pritrdilno in omenila Kleina, ki je bil 21 let mlajši od nje. Klein in Wildensteinova sta se spoznala med tednom mode v New Yorku leta 2001, ko je predstavljal svojo modno kolekcijo. »Jocelyn je bila moja najboljša prijateljica, partnerka in zaročenka. Imela je veselje do življenja in pronicljiv smisel za humor,« je dodal užaloščeni partner.