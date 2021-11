Poroko spremljali protesti

Poroka naj bi bila eden najlepših in najbolj srečnih dni v življenju vsakega para, a v primeru japonske princese Mako ni bilo tako. Ne le da je morala kar štiri leta čakati, da je lahko svojemu dragemu obljubila večno zvestobo, njuno poroko so spremljali celo protesti.

Pisali smo že, da ji je mnogo Japoncev nasprotovalo, razlog je bil škandal, v katerega je bila vpletena družina ženina Keia Komure. Ker Japonci čast jemljejo še kako resno, se jim namreč zdi, da moški, čigar mama nekdanjemu partnerju ni mogla vrniti denarja, ki naj bi ji ga ta posodil, ni primeren mož za cesarjevo nečakinjo.

Odpovedala se je milijonu evrov

Predvsem jih je skrbelo, da bi se Komuro le okoristil z njenim bogastvom. Da bi dokazala, da ni tako, se je Mako kot prva v zgodovini odrekla tradicionalnemu milijonu evrov, ki ga vsaka članica cesarske družine prejme ob poroki z običajnim državljanom, ko se mora posloviti od družine in zaživeti samostojno življenje. A niti to njenih rojakov ni prepričalo.

Na predvečer poroke so se na ulice Tokia zgrnile množice s transparenti »Stop zakletemu zakonu«, »Kdo bo plačeval za vajino varovanje v New Yorku« in »Ne Komuri«. Večina pretežno starejših konservativcev je izražala tudi ogorčenje nad novico, da so Komurovi mami pred poroko priskrbeli varovanje, plačano pa naj bi bilo z davkoplačevalskim denarjem. »Večina je bila zelo vesela, ko sta oznanila, da se bosta poročila, a od takrat ni bilo več dobrih novic. Kei Komura ni pravi mož za princeso, ni iz pravega testa, da bi postal član cesarske družine, četudi bosta živela drugod in bo princesa izgubila plemiški status,« je med drugim za lokalne medije dejal eden od protestnikov.

A poroka je bila in po njej sta Mako in Kei sedla vsak za svoj mikrofon, čeprav je bilo sprva rečeno, da bosta podala le pisno izjavo za medije. »Odločitev, da izpeljeva poroko, je bila nujna. Kei Komuro je nenadomestljiv v mojem življenju in skupaj se bova spopadla z vsem, kar nama bo življenje prineslo na pot,« je povedala Mako, ki je prvič v življenju dobila priimek in se že predstavlja kot Mako Komura. Da jo neizmerno ljubi in jo bo na vse načine podpiral na skupni poti, pa je pristavil njen mož. Vse lepo in prav, a Japoncev mladoporočenca kljub temu nista prepričala.

»Ne vem, kako bo Komura, odvetnik začetnik, zaslužil dovolj, da bo princesi omogočil življenje, ki ga je bila vajena. In to v New Yorku. To je eden od razlogov, zakaj ne podpiram zakona, Mako si zasluži boljšega moža, cesarska družina pa boljšega zeta,« je dvom izrazil eden od občudovalcev cesarja in njegove družine, ki se mu ne zdi prav, da se je Mako kljub tako velikemu nasprotovanju poročila s Komuro.