Poroko omenila mimogrede

Slavne sestre Olsen FOTO: cover images

Njeno ime v krogih šovbiznisa ne odzvanja tako glasno kot imeni njenih starejših sester, dvojčicin, ki sta že v otroštvu zasloveli v igralskih krogih. Ne zato, ker biv svetu filma puščala manj vidne sledi, nasprotno, s stripovsko franšizo Maščevalcev je njeno ime svetlo zasijalo na filmskem nebu.V nasprotju s sestrama ne živi tudi po najrazličnejših družabnih omrežjih, svojo zasebnost pa skriva kot najbolje varovano skrivnost. Toda niti ona se ni mogla zadržati, da ne bi razkrila srečne novice, da se je poročila! Ni sicer izdala, kdaj ali kje, pa tudi zgolj omenila jo je mimogrede, skoraj kot bi pripomnila kakšno o vremenu, pa vendar ... V videointervjuju s stanovsko kolegicoje Olsenova razložila, da se je za pogovor zaprla v kopalnico, saj drugod po hiši potekajo hrupna prenovitvena dela, ob tem pa je še navrgla, kako neizmerno prikupen je njen mož, da pomaga pri opremljanju. To je bilo vse. Kot da ne bi ravno odvrgla bombe, da sta se zna tiho poročila, je zamenjala temo in nadaljevala pogovor o prihajajočih filmskih projektih. Čeprav, roko na srce, več podrobnosti skoraj ne bi mogli pričakovati, saj ne nazadnje nikoli ni niti uradno potrdila zaroke.Morala je biti usoda. Ko je Elizabeth leta 2017 na počitnicah v Mehiki spoznala Robbieja, prvi glas indierockerske skupine Milo Greene, ji je v hipu spodnesel tla pod nogami. Tako močno, da je lepotička tedaj prvič začela razmišljati o lastni družini in otrocih. Neizmerna privlačnost in občutek, da je to tista najpomembnejša oseba, pa sta bila več kot očitno obojestranska, saj sta se po enem letu preselila skupaj, še leto pozneje, bilo je julija 2019, pa sta bila že zaročena.Tega zaljubljenca sicer nista nikoli uradno potrdila, a je namesto besed govoril zaročni prstan na igralkini roki. Slabi dve leti pozneje sta očitno naredila še poslednji korak in si tudi uradno izrekla zaobljube večne ljubezni.