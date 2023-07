Poročilo patologa prišlo v javnost: znano, zakaj je umrla Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley (54), hči Elvisa Presleyja, je umrla zaradi zapletov po operaciji želodčnega obvoda, ki so jo opravili zaradi hujšanja, poročajo ameriški mediji.

Lisa Marie Presley FOTO: Fred Prouser, Reuters

Prvotno so poročali, da je Lisa Marie Presley umrla zaradi srčnega zastoja, zdaj pa je poročilo obdukcije razkrilo, da je umrla zaradi zapletov po operaciji hujšanja. Nekaj ​​let prej je imela Lisa Marie bariatrični poseg – operacijo prebavnega trakta z namenom hujšanja, tako imenovano zmanjšanje želodca –, zaradi česar so se deli tankega črevesa »spojili« in ustvarili oviro.

Močna zdravila

V telesu Lise Marie so bila tudi zdravila, sredstvo za lajšanje bolečin oksikodon, buprenorfin, ki se uporablja za zdravljenje odvisnosti od opioidov, ter kvetiapin, antipsihotik. Izvid patologa navaja, da je imela Lisa Marie nekaj mesecev pred smrtjo kozmetični poseg, za katerega je jemala močna zdravila.

V poročilu je navedeno, da v njenem domu niso našli nobenih narkotikov in da so bili njeni toksikološki izvidi urina negativni.

Lisa Marie Presley je doživela srčni zastoj, za katerega je zdaj znano, da so ga povzročili zapleti po operaciji. Hitro so jo prepeljali v bolnišnico, a je zdravniki niso uspeli rešiti, poroča Mondo.rs.

