Edinki Elvisa Presleyja se je ustavilo srce, goltala vse naenkrat

V tem mesecu bi za Presleyjeve moralo biti vse v znamenju praznovanja, čeprav morda tudi s kančkom bolečine. Osmega januarja sta se Priscilla Presley in njena edinka Lisa Marie namreč spomnili pokojnega moža in očeta Elvisa, ki bi moral dopolniti 88 let. Njemu v čast sta priredili rojstnodnevno slavje na Elvisovi posesti v Gracelandu.

Elvisu in Priscilli se je rodila 1. februarja 1968. FOTO: Wikipedia

V torek, le dva dneva pozneje, sta na podelitvi zlatih globusov bučno ploskali, ko je kipec za najboljšo vlogo romal Austinu Butlerju, ki je na filmskem traku upodobil kralja rock'n'rolla. »Zadel ga je v nulo. Ko sem film prvič videla, sem potrebovala še pet dni, da sem si opomogla,« Lisa Marie ni mogla prehvaliti Butlerjeve igre. Zdaj bi se počasi morale začeti priprave na njen rojstni dan, ki bi ga Elvisova edinka praznovala 1. februarja. Toda 55. leta nikoli ne bo dočakala. V četrtek jo je izdalo srce.

»S težkim srcem sporočam uničujočo novico, da je odšla moja čudovita hči. Bila je najbolj strastna, močna in ljubeča ženska, kar sem jih poznala,« je novico o Lisini prezgodnji smrti sporočila njena strta mama in prosila za zasebnost v teh težkih dneh.

Neodzivna v spalnici

Lisa Marie že v torek na podelitvi zlatih globusov ni bila v najboljši koži. Med odgovarjanjem na vprašanja o biografskem filmu o Elvisu se ji je glas nekoliko tresel in besede malce zapletale, na neki točki pa je prijatelja Jerryja Schillinga, ki je tesno sodeloval z Elvisom, celo prosila, če se lahko nanj nekoliko nasloni.

To je večina tedaj pripisovala njenemu čustvenemu odzivu na film o očetu, a očitno je za tem tičalo precej več. Verjetno so bili to že prvi opozorilni znaki o pešanju srca, ki se ji je ustavilo dober dan in pol pozneje. V četrtek zjutraj sta jo v spalnici neodzivno našla gospodinja in njen bivši mož Danny Keough, s katerim sta ostala v prijateljskem odnosu in je živel pri njej. Nemudoma sta poklicala reševalce, med čakanjem na rešilca pa jo oživljala in ji poskušala spet pognati srce z injekcijo adrenalina – z epipenom, ki ga imajo sicer vselej pri sebi hudi alergiki. Slednje je opravilo svojo nalogo, saj so reševalci ob prihodu zaznali srčni utrip in jo hitro odpeljali v bolnišnico. A očitno je bilo prepozno. Doživela je srčni infarkt, zdrsnila v komo, še isti dan zvečer pa je skrušena Priscilla sporočila, da je njena hči umrla.

Goltala vse naenkrat

Lisa Marie se je rodila enemu največjih pevcev vseh časov in ultimativnemu seks simbolu. A čeprav se to na papirju morda bere pravljično, je bilo njeno življenje vse prej kot to. Večino svojih prekratkih 54 let je preživela v senci zlorabe drog, ki so premamile tako moške, ki jih je ljubila, kot njo samo. Bila je komaj devetletni deklič, ko je doma na preprogi našla svojega očeta, za katerega naj bi bila – med drugim – usodna odvisnost od tablet.

Njen drugi zakon z Michaelom Jacksonom se je izpel po dveh letih. FOTO: Lee Celano/Reuters

»Moj očka je mrtev,« se spomni, da je tedaj ihtela, ob čemer je priznala, da ji je bilo v čudno uteho, da je Elvis nato še tri dni doma mrtev čakal na mrliške oglednike. Med 13. in 17. letom je delala sive lase in skrbi mami z zlorabo drog. »Jemala sem vse razen čudežnih gobic in heroina. Kokain, pomirjevala, alkohol, goltala sem vse naenkrat. Pojma nimam, kako sem preživela,« je bila iskrena v svojih knjižnih spominih. Tedaj je prvič pristala na odvajanju, v scientološkem odvajalnem centru, kar je za kar precej časa pomirilo njene notranje demone. A se je z drogami vseeno srečavala še naprej, vsaj posredno. Po šestletnem zakonu s Keoughom se je pri 27 letih poročila z Michaelom Jacksonom, njun zakon se je lomil pod težo njegove zlorabe opioidov. V tretje se je na kratko, za le 107 dni, zaobljubila oskarjevcu Nicolasu Cageu, med četrtim zakonom z Michaelom Lockwoodom pa so jo droge ponovno vsrkale vase. Po rojstvu dvojčic Vivienne in Finley so ji zdravniki v bolnišnici namreč predpisali protibolečinske tablete, kar je bilo sprožilec, da je spet zašla na stara pota. Sprva je goltala tablete, kmalu se je pridružila še močna zloraba kokaina. Med desetletnim zakonom z Lockwoodom, ki se je izpel leta 2016, je šla na odvajanje najmanj petkrat.

4 otroke je imela, živi so še trije.

V zadnjem poskusu menda uspešno. Pretekla leta naj bi živela trezno, čeprav je njenega četrtega bivšega moža močno skrbelo, da se bo zaradi bolečine po sinovi smrti po pozabo zatekla k drogi. Pred dvema letoma in pol je Benjamin, ki se ji je rodil v prvem zakonu, po dolgoletni borbi z zasvojenostjo pri le 22 letih namreč naredil samomor.

Austinova upodobitev njenega očeta jo je ganila v dno srca. FOTO: osebni arhiv

Sinov samomor jo je zlomil. FOTO: osebni arhiv