Polna hiša strtih src

Hollwood in Amerika sta v šoku. Zaprepadena in še vedno nekoliko v nejeveri, čeprav se tem čustvom pridružuje žalost ob počasnem dojemanju, da je strašna novica o povsem nepričakovani smrti komika Boba Sageta resnična.

Humoristično nanizanko Polna hiša so predvajali tudi pri nas. FOTO: Press Release

Ameriškega zvezdnika, ki je pot začel kot stand up komik, največjo slavo pa je dosegel s humoristično serijo Polna hiša ter v očeh milijonov postal ultimativni in najbolj priljubljeni ameriški očka, so namreč le nekaj ur po nastopu na njegovi stand up turneji po ZDA našli neodzivnega v hotelski sobi. »Strtih src potrjujemo, da je naš ljubljeni Bob danes umrl. Pomenil nam je vse. Želimo, da veste, kako rad je imel svoje oboževalce, nastopanje v živo in združevanje ljudi z vseh vetrov v smehu,« je sporočila družina igralca, ki je dočakal le 65 let in je za seboj pustil užaloščeno ženo Kelly Rizzo ter tri otroke, ki so se mu rodili v prvem zakonu s Sherri Kramer.

Vseameriška turneja

Vrnil se je h koreninam, k stand up komediji. Septembra se je namreč podal na vseameriško turnejo, nizal zabave poln nastop za nastopom, kar ga je popeljalo do sončne Floride, v Jacksonville, kamor je še v soboto prinesel smeh.

Bob Saget se je nepričakovano poslovil. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Današnji nastop je bil super. Nadvse hvaležno in odzivno občinstvo. Nisem se zavedal, da sem na odru stal kar dve uri! Rade volje postaja to spet moja odvisnost,« je čivknil, nanizal še datume in kraje prihajajočih gostovanj, nevedoč, da je bilo to v Jacksonvillu njegov labodji spev. Le nekaj ur pozneje je kruta usoda namreč pretrgala njegovo življenjsko nit. Bilo je okoli četrte ure v nedeljo popoldne, ko so ga hotelski uslužbenci našli neodzivnega, reševalci pa so ga lahko le razglasili za mrtvega. »Preiskovalci niso našli znakov nasilja ali zlorabe drog. Vzrok smrti je za zdaj neznan, tega bo moral določiti mrliški oglednik,« je s skopimi informacijami postregla tamkajšnja policija.

V poznih 70. letih se je začel spogledovati s filmom in televizijo in s serijo Polna hiša, ki se je na televiziji ABC vrtela med letoma 1987 in 1995, nepričakovano zadel žebljico na glavico. Postal je eden najbolj priljubljenih in nepogrešljivih obrazov v milijonih gospodinjstev, ki zabavne serije za vso družino preprosto niso smela zamuditi.

Po Polni še Polnejša hiša

»Polna hiša se mi je zgodila po nesreči. Šlo je za splet naključij. Ravno so me odpustili na televiziji CBS in skoraj istočasno sem dobil ponudbo, da zaigram v seriji,« česar glede na brezposelnost ni mogel zavrniti. A čeprav se nikoli ni videl v žanru tovrstne lahkotne komedije, mu je serija spremenila življenje. Ne le zaradi slave, v igralski ekipi je našel drugo družino. »Z vsemi smo si ostali blizu, kar je v današnjem svetu redkost. Verjetno smo zaradi tega nekoliko nenavadni, a ne nazadnje sem z njimi preživel osem let življenja in nato še dodatnih pet, šest let.«

65 let je bil star.

Polni hiši je namreč sledila Polnejša hiša, ki se je med letoma 2016 in 2020 vrtela na Netflixu. »Zlomljen sem in v popolnem šoku. Takšnega prijatelja ne bom imel nikoli več. Rad te imam, Bobby,« se od Sageta poskuša posloviti John Stamos, s katerim sta se našla pri snemanju Polne hiše in postala izjemna prijatelja tudi zasebno. Podobno skrušen je Dave Coulier, ki je igral njegovega otroškega prijatelja Joeyja, Sagetova televizijska hčerka Candace Cameron Bure pa je ostala brez besed. »Nimam besed. Brez dvoma je bil eden najboljših ljudi, kar sem jih imela čast in veselje spoznati.«

Saget je imel prav. Niso bili le igralska ekipa, postali so prijatelji, ki so se od zvezdnika začeli tudi prvi poslavljati. A njihove besede žalosti so bile začetek dolgega niza vseh, ki še vedno ne morejo verjeti, da komika ni več med nami. Danny de Vito, Jim Carrey, Whoopi Goldberg, Adam Sandler, Amy Schumer, Russell Crowe, George Takei, Tom Arnold, Judd Apatow, Kathy Griffin so le nekatera zveneča imena, ki so s Sagetovim nenadnim odhodom začutila praznino in zaslišala, da je smeh potihnil.