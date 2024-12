Policistka Lidija hit na družbenih omrežjih: »Aretiraj me« (FOTO)

Policistko Lidijo na Instagramu spremlja kar 155.000 ljudi, s katerimi deli utrinke iz svojega poklicnega in zasebnega življenja. Največjo pozornost pritegnejo njene fotografije v policijski uniformi, zaradi česar jo številni označujejo za najlepšo policistko v Srbiji.

Njeni sledilci pogosto izražajo občudovanje v komentarjih z izjavami, kot so: »Aretiraj me in odpelji s seboj«, »Mislim, da je to najlepša policistka, kar sem jih kdaj videl«, in »Boginja«.

Lidija je diplomirana pravnica in mati dveh deklic, ki ju občasno pokaže na svojih družbenih omrežjih. Čeprav o njenem zasebnem življenju ni veliko znanega, njen spletni vpliv pritegne zanimanje tako v Srbiji kot širše.