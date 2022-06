Poklonili so se ji milijoni po vsem svetu

Včeraj se je z uličnimi zabavami, ki se jih je udeležilo na sto tisoče ljudi po vsej državi, sklenilo štiridnevno praznovanje platinastega jubileja kraljice Elizabete II. Ob tej zgodovinski priložnosti so minuli četrtek in petek v Veliki Britaniji razglasili državni praznik in ljudje so dodatna dva prosta dneva izkoristili za to, da so se poklonili priljubljeni vladarici, preplavili so ulice Londona in Windsorja, kjer kraljica zadnji dve leti biva in dela, na Otok so pripotovale tudi množice njenih oboževalcev z vseh koncev sveta. Skupno je v štirih dneh s kraljico tako slavilo na milijone ljudi.

22.000 22 tisoč ljudi je bilo na koncertu.

Za predanost in požrtvovalnost se je mami zahvalil tudi princ Charles. FOTO: Jonathan Buckmaster/Reuters

Ulice so preplavili kraljičini oboževalci od blizu in daleč. FOTO: Daniel LEAL/Reuters

Vrhunec slavja je bil sobotni koncert pred Buckinghamsko palačo, na katerem so nastopila mnoga znana imena iz sveta glasbe, med njimi Diana Ross, skupina Queen, Alicia Keys in Andrea Bocelli, na velikem zaslonu pa so predvajali tudi skeč, v katerem je nastopila sama kraljica. Družbo ji je delal slavni britanski medvedek Paddington, v skeču pa je Elizabeta II. razkrila, da v svoji torbici vedno nosi sendvič z marmelado, in s svojim nastopom nasmejala več kot 22.000 obiskovalcev koncerta.

Kraljica je znova pokazala svojo šaljivo plat. FOTO: Buckingham Palace/afp

Nato je na oder stopil njen sin in prestolonaslednik princ Charles ter se kraljici zahvalil za njeno požrtvovalno delo in predanost, preden so nočno nebo osvetlili droni in izpisali »Hvala, gospa«. Dogodka so se poleg vseh vidnih članov kraljeve družine, princ William in njegova žena Kate sta na zabavo pripeljala tudi starejša otroka princa Georgea in princeso Charlotte, udeležili predstavniki skoraj vseh držav Skupnosti narodov, britanski premier Boris Johnson in preostali politiki.