Poglejte najbolj čustven trenutek s podelitve emmyjev, poslovili so se od Matthewa Perryja (VIDEO)

Letošnjo podelitev emmyjev si bomo zapomnili po enem najbolj čustvenih trenutkov, ki je bil pravzaprav posvečen preminulemu igralcu in zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju.

Igralska zasedba iz serije The Bear. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Charlie Puth je zapel pesem iz leta 2015 I'll See You Again, ki je bila napisana za pokojnega igralca Paula Walkerja in predstavljena v filmu Fast & Furious 7. Tokrat se je Puthu na odru pridružila glasbena skupina The War and Treaty.

Proti koncu pesmi so glasbeniki prešli na legendarno pesem iz serije Friends I'll Be There For You, ki se je dotaknila vseh v dvorani.

Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney, Kaitlin Olson and Danny DeVito. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Ob koncu refrena se je na zaslonu prikazal poklon Matthewu, medtem ko je bilo iz občinstva mogoče slišati glasno vzklikanje in stoječe ovacije. Marsikdo je bil na robu solz, pišejo tuji medij.

Perry je bil najbolj znan po svoji dolgoletni vlogi Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, ki so jo na NBC predvajali deset sezon, med letoma 1994 in 2004, in je še danes zelo priljubljena.

Hannah Waddingham in Colman Domingo na podelitvi nagrad, FOTO: Mario Anzuoni, Reuters