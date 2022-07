Poglejte, kako je princesa vsem na očeh okarala moža (FOTO)

Pred dnevi so v Belgiji praznovali dan državnosti, ki ga vsako leto zaznamujejo s slovesno parado, ki se je seveda udeležijo tudi kraljevi. Kot ob vseh državniških dogodkih med ogledom parade veljajo posebna pravila, toliko bolj za člane kraljeve družine, ki si slovesnost ogledajo s posebnega odra, na katerem so vsem na očeh.

To pa letos, kot kaže, ni niti malo zanimalo princa Laurenta, ki je s svojim vedenjem večkrat razjezil ženo, potem pa je tudi njej postalo vseeno, da so vanjo uperjene kamere, in je moža okarala kar na odru.

Telefon ga je zanimal bolj kot proslava. FOTOGRAFIJE: Yves Herman/Reuters

Oseminpetdesetletni princ je najprej hotel predčasno sesti, kar je princesa Claire, ki se v javnosti redko pojavlja, pravočasno opazila in ga okarala. Nato sta si izmenjala nekaj jeznih besed in princ, sicer mlajši brat belgijskega kralja Philippeja, se je odločil, da bo za vse bolje, da še naprej stoji. Pozneje so kraljevi le sedli, da bi si udobneje ogledali parado do konca, a ta Laurenta ni preveč zanimala.

Televizijske kamere so ga večkrat ujele med glasnim zehanjem, nato je iz žepa uniforme celo potegnil mobilnik in pozornost posvetil njemu. Ko so rojaki ob ogledu posnetkov videli jezne poglede, ki mu jih je tu in tam namenila žena, so se mnogi pošalili, da bo princ, ki bo naslednje leto z ženo praznoval 20 let zakona, tiste noči zagotovo spal na kavču.

Ob Laurentu in Claire pa je med parado sedela tudi novejša članica belgijske kraljeve družine princesa Delphine, ki se je morala obrniti na sodišče, da ji je uspelo dokazati, da je njen biološki oče nekdanji belgijski kralj Albert II. Čeprav postopek ni tekel gladko, je na koncu, ko je test DNK potrdil, da je Delphine res Albertova hči, ta zdaj odraslo umetnico tudi uradno priznal za svojo, jo povabil v palačo ter ji predstavil svojo ženo in sorojence, prejela je tudi plemiški naziv in zadnji dve leti se kraljevim pogosto pridruži na uradnih dogodkih in prireditvah, kamor je povabljena vsa družina.