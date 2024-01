Podjetnica hrvaških korenin se je poročila s princem (FOTO)

V Bruneju sta se pred dnevi poročila brunejski princ Abdul Mateen in podjetnica hrvaških korenin Anisha Rosnah Isa Kalebić. Skoraj desetdnevno slavje je vrhunec doseglo v nedeljo, udeležilo pa se ga je 5000 povabljencev, je poročal britanski BBC.

Slavje se je začelo 7. januarja. Vrhunec je doseglo v nedeljo z velikim poročnim obredom v kraljevski palači Istana Nurul Iman.

Med 5000 gosti, ki so se udeležili nedeljskega obreda, so bili po poročanju BBC člani kraljevske družine iz Savdske Arabije in Jordanije, indonezijski predsednik Joko Widodo in filipinski predsednik Ferdinand Marcos.

29-letna nevesta je nosila belo poročno obleko, okrašeno s čipkami in diamanti, 32-letni ženin pa vojaško uniformo.

Mladoporočenca sta se nato peljala skozi prestolnico Bandar Seri Begawan, pozdravilo pa ju je na tisoče zbranih prebivalcev Bruneja.

Abdul je deseti otrok brunejskega sultana Hasanala Bolkia, ki velja za svetovnega monarha z najdaljšim stažem, pa tudi enega od najbogatejših monarhov.

Anisha je po pisanju BBC podjetnica z lastnim modnim in turističnim podjetjem, ima pa hrvaške korenine. Njen ded po mamini strani je Pehin Datuk Isa, ki je bil dolga leta svetovalec brunejskega sultana, njen brat Danial pa je dolgoletni prijatelj princa.

Oče Anishe in Daniala je Ivica Kalebić. Po navedbah hrvaškega Tportala se je rodil v Zagrebu, njegove korenine pa izvirajo iz Dalmacije oz. otokov Šolta in Čiovo.

Kot so za Tportal povedali prebivalci Šolte, je pri 17 letih zapustil Hrvaško in se preselil v London, tam pa je spoznal hčerko Pehina Datuka Ise Meriem. Par se je poročil in imel skupaj štiri otroke, po 19 letih zakona pa sta se ločila. Danes je lastnik verige italijanskih restavracij Fratini v Bruneju.