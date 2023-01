Po strašni ločitvi se hollywoodski zvezdnik ne bo več poročil (FOTO)

Nekateri zvezdniki menjajo partnerje skoraj kot spodnjice in brez premisleka skačejo pred oltar. Dvakrat, trikrat, štirikrat. Toda Channing Tatum, ki je leta 2018 naredil križ čez devetletni zakon z Jenno Dewan, se je tako opekel, da morda nikoli več ne bo preizkušal zakonske sreče. »Ne vem, ali se bom še kdaj poročil,« je dejal postavni igralec, ki ga sicer že dve leti greje ljubezen brhke Zoe Kravitz, a vseeno ni pozabil bolečine ob ločitvi, ko se mu je porušil svet.

Po ločitvi se je zelo zbližal z danes devetletno hčerko Everly. FOTO: Osebni arhiv

Oboževalcem se je zdelo, da sta odvrgla bombo in čez noč končala zakon, ki je v očeh javnosti veljal za skoraj popolnega. A v resnici – tako zdaj pripoveduje igralec – sta se Channing in Jenna v zavetju domačega doma dolgo borila za svojo zvezo, tudi ko sta na tihem že vedela, da sta preveč različna, da bi lahko dolgoročno obstala.

Ko postaneš oče ali mama, so te razlike precej bolj opazne, skoraj vpijoče. Od tega, kako gledaš na vzgojo, do tega, kako gledaš na svet.

»Borila sva se za naju, čeprav sva vedela, da sva se že dlje oddaljevala in se odtujila. Vsak zase sva si govorila to zgodbico o ljubezni in načrtno poskušala prezreti to, kar nama je govorilo resnično življenje. Preprosto, da sva preveč različna. Ko postaneš oče ali mama, so te razlike precej bolj opazne, skoraj vpijoče. Od tega, kako gledaš na vzgojo, do tega, kako gledaš na svet,« se je odprl zvezdnik in priznal, da je bila odločitev, da od vsega dvigneta roke, vsaj sprva nadvse strašna. »Življenje se mi je obrnilo na glavo. Načrt, ki si ga imel zase in za svoje življenje, se razblini in obstaneš na razpotju, ko nimaš pojma, kaj in kam.«

A čeprav ga je bilo tega neznanega groza, ve, da je bila ločitev tisto, kar sta oba v resnici potrebovala. Ločitev mu je namreč odprla oči, da je začel delati za osebno rast in se bolj posvečati hčerki Everly. »Dolgoročno je bila to najboljša možna odločitev. V času, ki ga imava z Everly zdaj le zase, sva postala najboljša prijatelja.«

Gole fotke Postavnemu zvezdniku na instagramu sledi skoraj 17 milijonov oboževalcev, sam pa sledi približno 2300 ljudem. Pri tem je nekoč naredil napako, ko je po nesreči začel slediti oboževalki v zrelejših letih, kar si je ta nekoliko narobe razložila. »Moral sem jo blokirati, saj mi je začela pošiljati nore stvari. Skrajno eksplicitne fotografije, zraven pa pripisi in opisi, kakršnih si niti misliti ne moreš.«

Od ločitve pred dobrimi tremi leti je že obrnil nov list in našel novo ljubezen. Vseeno pa se mu ne mudi v zakon. Še več, tega koraka najverjetneje nikoli več ne bo naredil. »Razmerja so težka. Vsaj zame. Ko pride do posla, me ni ničesar strah, ne skrbi me, da bi kaj uničil. A pri srčnih zadevah, ko pride do ljudi, ki jih imam rad, se zame pojavijo težave. Mislim, da se preprosto preveč trudim.«