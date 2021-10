Po spletnih omrežjih pljuvala po sami sebi

Se namaka v maščobi krompirčka iz restavracije s hitro prehrano?! Kakšna mlahava lica! Grduhinja. Je skalpirala sto barbik, da si je iz njihovih las naredila to umetno blond frizuro? Takšni in drugačni komentarji, vsi pa nadvse nelaskavi, so po družabnih omrežjih leteli na irsko svetlolasko Evanno Lynch, ko je kot Luna Lovegood, ena izmed učenk čarovniške šole Bradavičarke, čarala kar v štirih nadaljevanjih filmske franšize o Harryju Potterju.

O temnem obdobju anoreksije in spletnem pljuvanju po sami sebi se je odprla v svojih spominih. FOTO: Osebni Arhiv

Nehala se je zaničevati

A namesto da bi zlobne besede spletnih nasilnežev kloftale tedaj 16-letno igralko, jih je ta potrebovala skoraj kot zrak. Od prebiranja nesramnih opazk je postala že odvisna. Poleg tega pa ti zlobni spletni troli zanjo sploh niso bili anonimni, saj je prenekatere grde in neusmiljene komentarje na svoj račun pisala kar sama. Deloma, ker je tako izražala gnus in prezir, ki ju je čutila do sebe, deloma pa zaradi prepričanja, da je krute besede, če jih sprva napiše sama, ne bodo tako skelele, kot če bi ji jih najprej vrgli v obraz neznanci.

Danes tridesetletna zvezdnica dobro ve, da si samemu sebi največji sovražnik prav ti sam. Prav to je sebi namreč postala že v dekliških letih, ko jo je slaba samopodoba potisnila prek roba in je pri komaj 11 letih zaradi anoreksije že prvič pristala v bolnišnici. Kdaj in čemu je padla v začarani krog motenj hranjenja, še sama ne ve natančno, spominja pa se tistega največjega občutka (lažnega) zmagoslavja vselej, ko se je kazalec na tehtnici pomaknil nekoliko navzdol.

V tem svojem najbolj črnem obdobju življenja pa je, kot milijoni mladostnikov po svetu, tudi sama postala obsedena s knjigami o Harryju Potterju, in se je o svojih težavah v pismu zaupala prav njegovi piski J. K. Rowling. Ta ji je, na njeno velikansko presenečenje, odgovorila, postali sta celo dopisovalki. In v enem sledečih pisem ji je Evanna zaupala, da je največji vtis nanjo naredil lik Lune, ki ji je zavidala, kako se sprejema takšno, kakršna je, ter da bi jo z veseljem igrala v filmih. Kar ni naletelo na gluha ušesa Rowlingove, saj je prav ona dala mladenki priložnost, da se dokaže v igralskih sferah. To pa je bil tudi začetek mladenkine poti okrevanja.

Najbolj zlobna oseba živi v tvoji glavi, zato se z vsemi drugimi lahko spopadeš. Kritike na moj račun me niso presenetile, pričakovala sem jih.

Kajti če je po družabnih omrežjih in na najrazličnejših spletnih straneh, posvečenih oboževalcem Harryja Potterja, sebe sprva zaničevala, je počasi sprevidela, kako nezdravo je to početje. Začela se je siliti o sebi boljše in lepše razmišljati, tako dolgo, dokler tega ni začela tudi v resnici verjeti. Zato lahko danes, dobrih 15 let pozneje, reče, da je pregnala notranje demone.