Po romantični zaroki na hitro še poroka

Bolj romantične snubitve verjetno ne bi mogla doživeti niti v sanjah. Po manj kot enem letu romance je Travis Baker na plaži, ki jo je napolnil z belimi svečami in stotinami žametno rdečih vrtnic, s katerimi je na mivko izrisal velikansko srce, padel na koleno in Kourtney Kardashian zaprosil, naj bo njegova za vedno. A kot je bila zaroka v nežni svetlobi pojemajočega sonca že skrajno romantična, tako ni bila prav nič pravljična njuna brzinska poroka v eni od lasvegaških kapelic, kamor sta jo zaljubljenca mahnila po podelitvi grammyjev. Verjetno odločitev trenutnega navdiha, saj se govori, da obred sploh ni bil veljaven, ker naj bi si ljubezen obljubila brez predhodno pridobljenega poročnega dovoljenja. V očeh zakona torej ničen obred, a gotovo ne tudi v njunih srcih.

Ogromno je bilo objemanja in poljubljanja, še do zraka jima ni uspelo priti.

»Ogromno je bilo objemanja in poljubljanja, še do zraka jima ni uspelo priti. Videti sta bila noro in povsem zaljubljena,« je o mladoporočenem parčku dejal Marty Frierson, lastnik poročne kapelice, kjer sta se Travis in Kourtney okoli poldruge jutranje ure, bilo je v noči na ponedeljek, poročila.

Poroka le z Elvisom

Poroka v bližnji prihodnosti je vsekakor bila na vidiku. Ne le zaradi čustev, ki so ju povsem obnorela, lotila sta se tudi že bolj praktične plati skoka v zakona, sestavljanja predporočne pogodbe. A še preden jo je njunim odvetnikom uspelo spisati in zaročencema podpisati, sta zdaj izkoristila grammyjevsko podelitev. Kot nalašč je namreč potekala v Las Vegasu, razvratnem mestu brzinskih porok. »Poklical me je eden od njunih prijateljev, rekoč, da se zvezdniški par želi po podelitvi nagrad poročiti. Želeli so se prepričati, da smo tudi v resnici odprti 24 ur na dan,« razkriva Frierson, ki tedaj še ni vedel, o katerih zvezdniških zaljubljencih je tekla beseda. »Na podlagi ocen sta se odločila za našo kapelico, a le če jima kljub pozni uri in tik pred zdajci lahko priskrbimo oponaševalca Elvisa Presleyja, da bi vodil obred.«

Od lasvegaške poroke s Scottom jo je pred leti odvrnila mama. FOTO: Kama Ixola/akm-gsi

Želela sta si Elvisa. In dobila sta Elvisa! »Prišla sta, se poročila, na privozu je nevesta vrgla poročni šopek, nato pa sta plesala na Elvisovo glasbo. Bila ju je čista sreča, ljubezen in veselje!« A oponaševalec kralja rock'n'rolla je bil tudi eden redkih, ki so bili priča njuni ljubezenski omami. Obred je bil namreč že skrajno zaseben, ob ženinu in nevesti le še fotograf, ki sta si ga pripeljala sama, ter njun varnostnik. »Snemal in fotografiral je vse in z vseh zornih kotov. Od trenutka, ko sta prišla, do takrat, ko sta stopila iz kapelice.«

Vprašanje, ali sta se poročila s poročnim dovoljenjem ali brez, visi v zraku. Vsekakor pa to ni bilo prvič, da sta si dahnila usodni da. Načrtujeta namreč še več obredov in, seveda, tudi velikansko poročno slavje. Pa tudi za predporočno pogodbo naj ju ne bi skrbelo, saj jima še vedno ostaja možnost poporočne, ki v svetu znanih in bogatih nikakor ni redkost.

Mama nasprotovala

Za Kourtney je to sicer prva poroka, a je bila davno tega tik pred tem, da stopi pred oltar. Še več, tudi njena skorajšnja poroka s tedanjim ljubimcem Scottom Disickom bi se, če bi jo izpeljala, odvila v lasvegaški poročni kapelici. Bilo je nekje v letu 2006, s Scottom, s katerim sta nato pozdravila tri otroke, se je videvala morda kakšno leto, ko so Kardashianovi skočili na izlet v kockarsko prestolnico. Mama Kris Jenner, njene hčerke Kim, Khloe in Kourtney ter njihov brat Rob, pridružil pa se jim je še Disick, ki je počasi že postajal član razvpitega klana. A počasi, predvsem dominantna matriarhinja ga še ni vzela povsem za svojega, tako je bila na koncu prav ona tista, ki je hčerko odvrnila od prenagljene odločitve. V trenutnem navdihu je Scott ljubljeni tedaj predlagal, da bi se kar tam in tedaj poročila, sprva nekoliko šokirana Kourtney pa je po hitrem premisleku privolila.

Noro zaljubljena sta skočila v zakon. FOTO: Osebni arhiv

Obred je vodil oponaševalec Elvisa. FOTO: Osebni arhiv

»Ljubim ga, zakaj ne?« je dejala družini, in že sta naročila limuzino, ki bi ju odpeljala do ene od kapelic. A se je tedaj po začetnem omahovanju vmešala Kris, prepričana, da nekoliko prehitevata dogodke in da bi bilo lepo, da bi bili ob njiju, ko se poročita, obe njuni družini. »Morda ima mama prav. Res se zdi nekoliko prenagljeno. In čeprav nikoli nisem razmišljala, kakšno poroko bi si želela, vem, da si takšne nikakor ne bi,« si je Kourtney premislila, toda zdaj je storila natanko to. Poročila se je na hitro v lasvegaški kapelici. S pomembno razliko – ob njej je tokrat stal pravi moški zanjo.