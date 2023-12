Po obsodbi pristal na hollywoodski črni listi. 6. februarja bo zanj dan odločitve

Kriv je. Tako je po dvotedenskem sojenju proti hollywoodskemu igralcu Jonathanu Majorsu, ki ga je njegovo bivše dekle Grace Jabbari obtožilo družinskega nasilja, odločila šestglava newyorška porota. Ali to pomeni, da bo naslednje leto preživel v zaporu ali na pogojni svobodi, bo 6. februarja odločil sodnik, a v obeh primerih se lahko – vsaj za nekaj časa – za igralsko kariero obriše pod nosom.

V luči obsodbe sta z igralcem, ki je veljal za novo vzhajajočo zvezdo filma, že prekinila sodelovanje filmska studia Marvel Studios in Walt Disney, s seznama svojih klientov ga je črtala njegova dosedanja družba za stike z javnostjo, za piko na i pa je ostal še brez agenta.

Žar pogasile Graceine obtožbe

Zaradi filmov, kot sta Creed III in Ant-Man in Osa: Kvantomanija, je Majors postajal novo vroče ime Hollywooda, a so ta žar kot ledena voda pogasile Graceine obtožbe. Nekdanja zaljubljenca, ki sta zdaj sedela na nasprotnih straneh sodne dvorane, sta se spoznala prav med snemanjem stripovskega hita Ant-Man in Osa: Kvantomanija, pri katerem je Jabbarijeva sodelovala kot učiteljica giba.

Le mesec po premieri pa je odvrgla bombo, da jo je slavni ljubimec napadel in celo davil. Jonathan ji je sicer hitro vrnil milo za drago ter nasilja obtožil njo, zahteval je celo njeno aretacijo, kar je tožilstvo po pretresanju dokazov zavrnilo. Med sojenjem se je nato izrisala celotna zgodba.

Sporočilo igralčeve oboževalke

Vse se je začelo zaradi sporočila igralčeve oboževalke. Ko sta bila Jonathan in Grace, tedaj še zaljubljena, na zadnjem sedežu limuzine, je pisk naznanil novo sporočilo. »Želim si, da bi te zdaj poljubljala,« so se brale besede neznanke. Jabbarijeva je očitno prevarantskemu ljubimcu iz rok iztrgala telefon, že v naslednjem trenutku, tako je dejala na prostoru za priče, pa je začutila udarec.

1 leto za zapahi mu grozi v najslabšem primeru.

Ko je poskusila izstopiti, jo je potegnil nazaj v avto, ob čemer se je poškodovala. Imela je zlomljen prst, modrice po telesu, raztrganino za ušesom in buško na glavi. Tako so šle vsaj njene besede, medtem ko je voznik limuzine orisal nekoliko drugačno zgodbo. Ta je trdil, da je bila po njegovem videnju napadalka Grace, Jonathan pa da se je le branil in je na koncu krvav zbežal. Potrdil pa je, da je igralec v nekem trenutku, ko se je vozilo ustavilo in sta izstopila, zagrabil Grace, jo dvignil v zrak in vrgel nazaj v limuzino.

Zveznikovi odvetniki so sodišče poskušali prepričati, da gre za tožbo zaradi maščevanja, saj je Jonathan po incidentu prekinil razmerje. A očitno pri tem niso bili uspešni, saj je s sodišča na koncu zmagoslavno odkorakala Jabbarijeva. »Na sodišču predstavljeni dokazi so prikazali cikel psihološke in čustvene zlorabe in stopnjevanje prisile, ki ga prevečkrat vidimo v razmerjih med intimnimi partnerji,« je po odločitvi porote dejal okrožni tožilec Alvin Bragg.