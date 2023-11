Po njegovem 92. varanju naj bi Neymarja zapustilo dekle

Po poročanju brazilskih medijev sta se nogometni zvezdnik Neymar in njegova izbranka Bruna Biancardi razšla, le mesec dni po tem, ko sta se razveselila rojstva hčerke Mavie. Par je javno imel številne vzpone in padce, a je bilo videti, da bosta težave, ki so jima sledile, premagala.

Je pa novico o njunem razhodu objavil brazilski časopis Correio Brasiliense, ki trdi, da je Brazilec svojo izbranko prevaral kar 92-krat. »Po 92. izdaji se je razmerje med Neymarjem in Bruno končalo. Oba že pripravljata uradno objavo, a ohranjata prijateljski odnos zaradi njune hčerke Mavie,« trdi Correio Brasiliense.

Tokrat naj bi Neymar svojo partnerico prevaral na zabavi 28. oktobra v svoji vili v Mangaratibi blizu Ria de Janeira, po vsem skupaj pa se je Bruna odločila, da se dokončno razideta. »Ne pričakujte, da se bo oseba spremenila, če v tem, kar počne, ne vidi problema,« je zapisala na družbenih omrežjih.

Od začetka sta skrivala, da sta skupaj

Biancardi je stara 29 let in je rojen v Sao Paolu. Študirala je marketing in manekenstvo, nato pa se je posvetila karieri vplivnice. Njeno premoženje je bilo ocenjeno na skoraj dva milijona dolarjev.

Neymarja je spoznala leta 2020 in kmalu sta začela razmerje, od začetka pa sta skrivala, da sta skupaj. Nogometaš Al Hilala ima s Carolino Dantas že 12-letnega sina Davija Lucco, trenutno pa okreva po hudi poškodbi kolena.